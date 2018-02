Ciudadano evita atraco y su camioneta recibe cuatro tiros

Los hechos sucedieron en la noche de este lunes 12 de febrero. El exconcejal Michel Maya se encontraba haciendo la parada en el semáforo de la calle segunda con carrera cuarta en el barrio San Antonio (Cali).

En el momento en que uno de los delincuentes le estaba quitando sus pertenencias y pidiéndole que apagara el carro; detrás suyo, en una camioneta se encontraba el reconocido líder social Ray Charrupi, quien sin saber cuál era la persona a la que estaban atracando, no escatimó en lanzar su vehículo contra el ladrón para inmovilizarlo. No obstante, otro delincuente se encontraba al costado derecho de su camioneta y abrió fuego. Cuatro disparos impactaron la puerta del copiloto de la camioneta de Ray Charrupi, afortunadamente el vehículo es blindado y no hubo heridos.

“No sé a quién estaban atracando. Lo que inmediatamente hago es poner la seguridad que yo tengo, que es un vehículo blindado, decidí poner ese vehículo para la seguridad de quien en ese momento estaba siendo atracado. Aceleré mi carro e impacté al motociclista que estaba atracando. Me percato que hay un segundo motociclista al otro lado del vehículo y éste me hace cuatro tiros. El primer tiro impacta a la altura de la ventana del copiloto de mi camioneta. No nos pasó nada por el blindaje de la camioneta”, relató Ray Charrupí.