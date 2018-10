Clan del Golfo afirma que las disidencias de las Farc se están rearmando

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o 'Clan del Golfo, emitieron un comunicado en el que reconocen que piden garantías al gobierno, para el sometimiento a la justicia que iniciaron, y en el que además advierten que las disidencia de las Farc se están rearmando.

«Cuando las AUC se desmovilizaron, demasiado pronto llegaron a lo que fueran los territorios que dominaron, personajes armados con el ánimo de apoderarse de ellos para sus oscuros designios, lo que, entre otras, obligó a que nos rearmáramos, constituyéndonos en un nuevo grupo como AGC, justamente lo que está sucediendo en todo el territorio nacional con las llamadas disidencias de las Farc», dice el comunicado.

«Cuando hemos reclamado garantías para estar en un proceso de acogimiento a la justicia colombiana, no lo hacemos por soberbia ni por proteger nuestros intereses como agrupación armada, si no para que no sigamos en las mismas arenas movedizas de siempre», dice el comunicado del Clan al mando de alias Otoniel.

Además de criticar las modificaciones a los acuerdos suscritos inicialmente con las Farc, el Clan del Golfo cuestionó el bajo avance en los proyectos productivos e incumplimientos varios, catalogando al proceso de las Farc como en «crisis».

«Ya no se puede ocultar la desgastante crisis que sufre el proceso de paz con las Farc, para infortunio de las zonas que ellos abandonaron. En los 170 municipios que de declararon como prioritarios para atenderlos y que hacían parte de su área de influencia, la situación de orden público hoy está deteriorada, con el índice de homicidios creciendo y muy por encima de los promedios nacionales, al elevarse un 28 por ciento, además de triplicarse el desplazamiento», agrega el comunicado.

«Y el incumplimiento no solo se da en aspectos de seguridad. Las zonas en donde se alojaron los excombatientes tardaron demasiado en construirse, y eso que hubo el tiempo suficiente. Tampoco arrancaron como debe ser los proyectos productivos que iban a permitir una vida digna para los desmovilizados de las Farc. Y si ese era el panorama en el gobierno anterior, en este todo tiende a agravarse aún más, porque el gobierno del señor Duque no siente como suyos estos acuerdos a los que por el contrario, prometió en campaña que los iba a modificar sustancialmente», remata la carta.