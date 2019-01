Comerciantes y dueños de restaurantes denuncian que les ordenan quitar sus terrazas

Paula Andrea Gómez Gutiérrez, propietaria del restaurante El Forno en la ciudad de Manizales, es quien realiza la denuncia. Ella fue notificada por parte de la Administración Municipal de que debían ir a una estación de policía para quitar la terraza que construyeron en su restaurante en meses pasados, incluso que ya no había nada para hacer, y que era eso o pagar una multa de 50 millones de pesos.

Escuche aquí la denuncia

Recordar que en Mayo del año 2018 se realizaron marchas en toda la ciudad con el fin de que no fueran removidas de los restaurantes las terrazas ni espacios en los que habitualmente la ciudadanía ingiere alimentos, además de no pagar un impuesto por tener estos sitios, ya que los comerciantes convirtieron estos espacios gastronómicos en un escenario que impulsa el empleo y la economía de la ciudad de Manizales.

Paula Andrea Gómez Gutiérrez señaló:

“En lo personal pienso que no les interesa el comercio de Manizales, porque así como fue El Forno, va a ser de acá para arriba con todos los restaurantes de Milán y de la ciudad, esto ya empezó y creo que no lo van a frenar, recordar que en un principio no tuvimos ningún problema para construir las terrazas y nadie nos dijo que no se podía hacer, es más cuando hicieron el bulevar se realizó de tal forma en el que se coloca una división para que los comerciantes no invadieran el espacio del mismo”.

La propietaria también indicó que en este momento los comerciantes se van unir para luchar por el comercio de Manizales, y que el Alcalde José Octavio Cardona León nunca entregó un trato digno a las personas que fueron a su despacho cuando intentaron llegar a una solución. Lo que sí hizo el mandatario de los manizaleños fue poner el proyecto de acuerdo 111 en manos de los concejales de la ciudad, para que decidieran si se aprobaba o no esta iniciativa de la Administración.

Cabe recordar que este proyecto en algunos de sus puntos pretendía una compensación de antejardines, terrazas y espacios públicos que usan los comerciantes, y fue el Concejo de Manizales el que hundió este proyecto en las sesiones del recinto municipal y así se pudo seguir trabajando por parte de los comerciantes en la zona gastronómica de la ciudad en el barrio Milán y algunos otros sitios emblemáticos.

Otra de las razones que le dieron a uno de los comerciantes al momento de ir a la estación de policía fue que estaban incumpliendo una norma urbanística y que debían quitar sus terrazas en los siguientes meses, cerca de 400 terrazas de comida se han consolidado en Manizales.

A continuación se coloca un aparte del documento que entregó la administración Municipal a uno de los propietarios de los restaurantes de la zona de Milán, se coloca público ya que quien realiza la denuncia lo autorizó y lo entrego a este medio.

Presentación previa del documento adjunto: