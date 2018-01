Comunidades indígenas bloquean la vía Panamericana en Piendamó, Cauca

Comunidades indígenas que se encontraban reunidas en el Resguardo de La María, municipio de Piendamó, Cauca, bloquearon la vía Panamericana porque la ministra de Educación, Yaneth Giha, no llegó a su territorio.



Los comuneros decidieron interrumpir el tránsito a la altuta del kilómetro 35 de la carretera internacional, y atravesaron tractomulas y otros vehículos de carga en los dos carriles.



Los manifestantes aseguraron que desde hace varios días vienen solicitando la presencia de funcionarios del Gobierno Nacional para resolver sus inquietudes respecto a los recursos de su sistema de educación propia.



El Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, aseguró que los dineros que el Gobierno pretende entregarles para administrar sus establecimientos educativos y atender a más de 57.000 estudiantes no corresponden a los que se han pactado con anterioridad.



El consejero mayor del Cric, Neis Lame, dijo que la Ministra llegó a la ciudad de Popayán pero no al territorio de La María, como se había solicitado, por lo que las autoridades decidieron adoptar vías de hecho.



Asimismo, explicó que si en las próximas horas la funcionaria arriba a la zona desbloquearán un carril, mientras se efectúan los diálogos.



"Somos más de 5.000 personas concentradas y esperamos que la Ministra llegue", agregó el dirigente.



Además, aseguran que los recursos que se les va a girar no alcanzan para cubrir todas las necesidades que su sistema necesita, teniendo en cuenta aspectos culturales, sociales y proyectos pedagógicos propios.



Las comunidades rechazaron que desde el año 2016, el Gobierno empezó a regular el valor de los contratos, desconociendo compromisos pactados con anterioridad, sobre la asignación de recursos de acuerdo a las propuestas presentadas.