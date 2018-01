Comunidades intensifican protestas en la vía al Macizo Colombiano en Cauca

Comunidades del municipio de La Vega, al sur del departamento del Cauca, intensificaron su protesta en la vía al Macizo Colombiano ante la falta de acuerdos con la Compañía Energética de Occidente.



Líderes de la comunidad informaron que después de reuniones realizadas en la ciudad de Popayán con delegados de la empresa, las autoridades locales y departamentales, se logró un solo acuerdo relacionado con la no judicialización de los participantes de la movilización.



Sin embargo, no llegaron a una conclusión en el segundo punto del pliego de peticiones sobre la normalización del servicio.



"La comunidad está indignada. Pasamos la navidad y el año nuevo a oscuras, por responsabilidad de la empresa, que no nos garantiza un servicio de calidad. Por esta razón, la gente decidió seguir en la protesta”, dijo un habitante de la zona y manifestante.



Ahora se espera que en el transcurso de este martes se logren nuevos acercamientos entre las partes para solucionar la problemática. La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, interviene en el conflicto desde que inició la movilización.



Es de recordar que la Compañía Energética de Occidente argumenta que los cortes en el servicio obedecen a las innumerables conexiones irregulares que existen en la zona, y que activan los sistemas de protección de las redes.



Las comunidades reiteraron que no levantarán los bloqueos en las veredas El Recreo y La Betulia, hasta que les garanticen la permanencia del servicio.