Con acción de tutela piden al alcalde de Sogamoso recibir obras de relleno sanitario

La gerente de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá (ESPB), Marietha Ávila, instauró, ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, una acción de tutela contra la Alcaldía de Sogamoso buscando que el recibo de las obras del Vaso C del relleno Sanitario Terrazas del Porvenir que servirá a 43 municipios y en la misma pide de que no se dilate más por parte de la administración Sandro Condia y entren en funcionamiento en el menor tiempo posible.

La acción popular es respaldada por los 43 alcaldes de los municipios que se encuentran afectados y a los cuales se les estaría vulnerando una serie de derechos fundamentales como la vida digna, ambiente sano, salubridad ante la renuencia de la administración de Sogamoso de recibir las obras.

Las obras tuvieron un costo de 3.500 millones de pesos provenientes del presupuesto del Gobierno departamental, pero no han podido ser entregadas por parte de la ESPB debido a que la administración de Sogamoso no ha suscrito el acta de recibo aun cuando es su obligación legal debido a que es el municipio (y no otra entidad) el vinculado al Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas (PAP-PDA) desde 2009.

Se precisa por parte de Ávila que en el Acta No. 66 de concertación técnica, suscrita el 6 de octubre de 2017 entre la gerencia de la ESPB, la gerencia técnica de la ESPB, el alcalde de Sogamoso y el representante legal de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso (Coservicios), quedó literalmente estipulado que una vez terminadas las actividades y productos realizados en desarrollo del plan de inversiones, el alcalde de Sogamoso, como representante legal del municipio, deberá firmar el acta de recibo a satisfacción, razón por la cual jurídicamente no es posible que sea recibida por Coservicios.

LA ESPB, en repetidas ocasiones (7 de noviembre, 13 de noviembre, 23 de noviembre, 27 de noviembre de 2018), ha solicitado a la administración de Sogamoso para que se suscriba el acta con el fin de solucionar la problemática de disposición de residuos sólidos que aqueja a los 44 municipios de Boyacá, y en ninguna ha recibido respuesta positiva.

El pasado 11 de junio La W Radio se comunicó con la gerente de la ESPB, Gloría Luz Marietha Ávila Fernández, quien señaló que la normatividad no le permitía hacer la entrega a un tercero accidental, en este caso Coservicios S.A. y a quien le corresponde recibirlas es el alcalde Sandro Condia.

Ante esta situación los alcaldes de los municipios afectados y la ESPB adelantaron una reunión el pasado 9 de enero en la que se decidió enviar una solicitud al procurador regional de Boyacá, Luis Antonio Marín, para que intervenga con el fin de hacer efectiva la entrega de la obra.

“Se evidencia la renuencia de la administración municipal de Sogamoso de recibir la obra y la insistencia para que la misma sea entregada directamente a su operador Coservicios S.A E.S.P., compañía mixta que está compuesta socialmente por un 64.65% de capital oficial y un 35.35% de capital privado, y que en palabras del mandatario del buen manejo y quien será el responsable directo con los 44 municipios beneficiados”, explica la ESPB al procurador Marín.

Según Ávila Fernández, las pólizas de estabilidad de dicha obra ya están aprobadas. “La Procuraduría General de la Nación hizo una visita técnica en la que se evidenció la finalización de la obra el pasado 14 de septiembre”.

Por su parte, el alcalde de Sogamoso, Sandro Condia, en diálogo con La W , sostuvo que la Procuraduría, ya sea de la Nación o regional, debe tener conocimiento que la ejecución de los recursos para la obra del Vaso C del relleno Sanitario Terrazas del Porvenir, “no medio convenio entre el aportante (Plan Departamental de Agua, PDA) y el prestador de servicios públicos (Coservicios .A E.S.P.)”

Condia afirmó que Sogamoso no es prestador de ningún servicios público domiciliario, y que no es responsable del servicio de disposición final, pero que si el Ministerio Público le da la orden de recibir la obra, la recibirá "pero que me lo diga un ente de control porque no quiero ser objeto de una investigación disciplinaria por un posible manejo de recursos de manera irregular”.

Lo que llama la atención es que Coservicios advierte que: “entre tanto se culminaban dichas obras de construcción y la operación del vaso C, la corona de la terraza 11 fue adecuada como plan de contingencia para la recepción de residuos sólidos del municipio de Sogamoso, cuyo espacio remanente solo garantiza espacio para su recepción hasta el 15 de enero”.