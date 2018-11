Con bloqueos de vías inició Cumbre del Cauca en el Macizo Colombiano

El secretario de Gobierno del Cauca, Ricardo Cifuentes, dijo que dialogan con líderes de las comunidades indígenas del Resguardo de Pancitará, en el municipio de La Vega, quienes bloquearon una de las vías que comunica a los municipios donde se realiza la Cumbre del Macizo.

Cientos de personas salieron a la carretera en la mañana de hoy, fecha fijada para el inicio de las actividades, que se llevarán a cabo en los municipios de Almaguer, San Sebastián y La Vega.

Las comunidades habían anunciado los bloqueos, asegurando que no las tuvieron en cuenta para la organización de la Cumbre, a la que asisten delegados del Gobierno Departamental y Nacional, la Fuerza Pública, así como organizaciones sociales, indígenas, campesinas y populares.

A pesar de las protestas, en la mañana de este miércoles, la Cumbre inició en el municipio de La Vega, donde el gobernador Oscar Rodrigo Campo instaló el evento que busca fortalecer el diálogo alrededor de la construcción de región.

“Campesinos y Yanaconas, gracias por abrirnos este espacio sagrado para este gran encuentro, la cumbre tiene un sentido especial: encontrarnos, reconocernos, dialogar, hay diferencias, pero también hay puntos de encuentros que son supremos y debemos fortalecerlos en el diálogo”, agregó.

Asimismo, destacó que, frente al tema ambiental, la Cumbre es un mensaje donde de manera enfática se trabaja la defensa del territorio, “el Macizo no se oferta, no está en venta y desde la Gobernación nos unimos al clamor de que los títulos mineros no podrán dar una puñalada al principal reservorio que tiene el Cauca. Desde aquí también decimos, bienvenidos los Pdets, el Pnis, el Contrato Plan, pero no el glifosato, por respeto a la vida”.

El alcalde del municipio de La Vega, Oliver Ordóñez Paz, dijo que recibieron a las delegaciones con agrado y expectativa, para abordar los temas que les preocupan a los habitantes de esa zona.