Con plantón piden entrega de apartamentos en la comuna San José de Manizales

El macroproyecto San José en Manizales se creó con la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad y de renovar este barrio de la ciudad. Hoy en día, ya se cuenta con la construcción de 108 apartamentos de la Unidad de Ejecución II, la cual está en un 97%.

La entrega de estas viviendas se tiene prevista hace tres años y recientemente, desde el Ministerio de Vivienda, se mencionó que estos iban a ser entregados con la visita del ministro Camilo Sánchez Ortega, quien llegó a Manizales en el mes de mayo. Sin embargo, él solo entregó un centro de Hogar Infantil y al preguntársele sobre por qué no entregó los 108 apartamentos que estaban listos, dijo que aún faltaba llenar requisitos legales pero que muy pronto serían entregados.

El día viernes 8 de Junio de 2018 se expidió un fallo judicial donde se daba plazo de máximo un mes para hacer entrega de estos apartamentos. El gerente de la Erum (Empresa de Renovación Urbana de Manizales) aseguró que no necesitará de tanto tiempo para realizar estas entregas.

----------------------------

TUTELA

Obligados por las irregularidades, los propietarios de los apartamentos han radicado una acción de tutela, aplicando sus derechos legales y constitucionales, siendo asesorados por la Defensoría del Pueblo.

Como respuesta a la tutela, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales determinó que se deben entregar pronto las viviendas.

Según el juez Julián Marino Ocampo, se deben respetar “los derechos fundamentales a la vivienda digna, y se indica que se proceda a realizar los trámites pertinentes de las viviendas, sin antitrámites, de índole administrativo o político para el cumplimiento de las obligaciones”.

El martes en la tarde cerca de 70 personas realizaron un plantón en la Alcaldía de Manizales, donde nuevamente manifestaron su desacuerdo y pidieron que les entreguen sus viviendas, ya que en algunos casos hace más de 6 años les expropiaron sus antiguas viviendas con el fin de renovarlas, acto que sí se hizo, pero el no haber entregado las nuevas residencias ha causado un detrimento económico en cada familia afectada.

Moisés Gallego líder de la comuna San José indicó:

“Cuando decimos que se le gano la tutela al Alcalde de Manizales, es porque ellos no querían entregar los apartamentos, diciendo que no tenían ningún argumento jurídico, además diciendo que el Ministerio de Vivienda tenía que venir a entregar estas viviendas, esto es falso, ya que el Ministerio el 16 de mayo iba a entregar sin escrituras y quien le impidió fue el señor alcalde, eso lo dijo él por una emisora. A mí me parece muy raro que el alcalde no quiera entregar esto, además nos decían en todas las reuniones que el ministerio el del problema y no acá el del problema es la administración, entonces en vista de esto se interpusieron 15 tutelas y e juez fallo muy claro”.

Por otra parte, la comunidad también expresó su pensamiento en el plantón en la Alcaldía de Manizales.

Bernardo Casto Valencia: “pedimos que nos entreguen los apartamentos, ya que un Juez por vía de la tutela lo ordena, además los apartamentos están listos hace más de un año”.

“pedimos que nos entreguen los apartamentos, ya que un Juez por vía de la tutela lo ordena, además los apartamentos están listos hace más de un año”. Amparo García Carvajal: “Mi familia ya no tiene más dinero, además me van a desalojar me encuentro enferma, sin comida y solo pido que nos entreguen nuestro apartamento, ya que no tengo donde vivir, y solo nos dicen que esperemos que no hay exactitud para la entrega de los apartamentos, y todos somos familias pobres”.

“Mi familia ya no tiene más dinero, además me van a desalojar me encuentro enferma, sin comida y solo pido que nos entreguen nuestro apartamento, ya que no tengo donde vivir, y solo nos dicen que esperemos que no hay exactitud para la entrega de los apartamentos, y todos somos familias pobres”. Paola Andrea Pérez: “Solo pedimos que nos entreguen los apartamentos, además las casas en las que vivimos están que se caen y ellos nos dijeron que todo está listo, además la tutela fallo a favor de nosotros, desde la ERUM no nos han dicho nada, y hay muchas familias que ya les tumbaron la casa y no tienen donde vivir y es una situación difícil”.

En los próximos días será el ERUM de mano de la Administración Municipal deberán acatar la orden de Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales, quien determino que en menos de un mes deben entregar los 108 apartamentos a la comunidad del barrio San José en Manizales.