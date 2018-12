Concejal Carlos Rojano señaló que no estaba borracho luego de protagonizar accidente

El concejal Carlos Rojano Llinas Agradeció la solidaridad manifestada por familiares y amigos luego del accidente ocurrido en la mañana de hoy producto de una falla mecánica cuando se disponía asistir como de costumbre a una eucaristía.

Rojano Llinas manifestó se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta médica así como a la personas afectada con quien acordaron conciliar los daños materiales.

De igual manera el cabildante accedió a las pruebas de alcoholemia la que dio como resultado negativo: "Siempre he actuado con responsabilidad y no soy ajeno a este tipo de accidentes, doy gracias a Dios porque siempre guía mis actos y me sostiene con vida", dijo Rojano Llinas.