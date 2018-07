Concejal de Medellín gana pleito judicial contra ex auditora Laura Marulanda

La Corte Constitucional falló a favor de Bernardo Guerra, concejal de Antioquia y tumbó una acción de tutela que en primera y segunda instancia le había dado la razón a la ex auditora Laura Marulanda.

El caso se produjo porque Marulanda exigió la protección de sus derechos, tras una denuncia hecha por el político a través de los medios de comunicación sobre supuestas inconsistencias en relación al pago de facturas médicas por procedimientos estéticos que ella se realizó en el Hospital La María E.S.E.

Marulanda alegó que lo afirmado por el concejal, respecto a que “las cirugías plásticas realizadas en La María a los familiares del gerente no se pagaron o se realizaron con cargo al POS o se pagaron cifras irrisorias” no era cierto. Según ella, canceló los servicios médicos prestados con una tarifa plena y como particular.

Al revisar el expediente, la Corte Constitucional encontró que, si bien en este caso el concejal denunció ante la Fiscalía la conducta con incidencia penal en la que supuestamente incurrió la ex Auditora General, “actualmente no existe certeza sobre el acaecimiento de la conducta punible en cabeza de la accionante”, debido a que el proceso se encuentra en etapa de juicio.

El concejal presentó al juez de primera instancia un informe de la auditoría de cuentas del hospital, que indica las facturas relacionadas con los procedimientos estéticos realizados en dicha entidad. Esto daría cuenta de que fueron tratadas de cargar al POS como si se tratara de problemas médicos y no de asuntos meramente estéticos.

El Juzgado Sexto de Ejecución Civil Municipal de Medellín tuteló los derechos invocados por la accionante y ordenó al concejal la rectificación de la información publicada, decisión posteriormente confirmada por el Juzgado Tercero de Ejecución Civil del Circuito de Medellín.