Concejales supuestamente ofrecían corona en el Reinado de Independencia a cambio de sexo

Natalia Martínez, una joven que participó el Reinado de la Independencia de Cartagena 2017, aseguró en un canal de televisión local que, durante el certamen, recibió varias propuestas “indecentes”. Dice que algunas personas les proponían ser damas de compañía de personalidades de la ciudad y hasta de extranjeros.

Durante la entrevista, Natalia aseguró que concejales de la ciudad le habrían propuesto hacerla ganadora de la corona del reinado a cambio de tener sexo con uno de ellos.

“Tuve la experiencia de dos propuestas indecentes, fue una experiencia bastante molestosa de personalidades importantes. El hecho de participar en un reinado requiere que la gente te persiga, que te hagan propuestas como buenas y malas, y en mi caso tuve la propuesta de obtener la corona por salir con un concejal”, señaló a Canal Cartagena.

Según la excandidata del Reinado que se realiza en el marco de la celebración de las fiestas de independencia en noviembre, los llamados asesores también se encargaban de contactarlas con extranjeros.

“Ya que había participado en el reinado y que todos me conocían, (me preguntaron) que si quería salir con extranjeros (…) ellos me pagarían por prestar un servicio, que era todo discreto, que nadie iba a saber”, denuncia la exconcursante.

Según Martínez, los asesores supuestamente vendían a las candidatas, muchas veces sin su consentimiento.

Ante esta grave denuncia, el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), entidad a través de la cual la Alcaldía de Cartagena realiza este certamen, manifestó a través de un comunicado de prensa que desconocen que este tipo de situaciones se presentan en el reinado y que lamentan este tipo de hechos.

“Hasta el momento se desconoce que en años anteriores se haya presentado algún tipo de situación similar, por cuanto en el Instituto no reposa ningún documento en el que se denuncie una situación de esta naturaleza (…) el IPCC aclara que desde el día uno del Reinado de Independencia se trabaja de la mano con las Juntas de Acción Comunal (JAC), quienes no solo inscriben a la aspirante de su barrio, sino que, además, acompañan el proceso de la candidatura de la aspirante”, cita el comunicado.

Por su parte, el alcalde (e) Sergio Londoño pidió que se investigaran las denuncias de la joven y se diera claridad de quienes participan en estos supuestos hechos que ponen en tela de juicio el nombre del reinado, en el que cada año las jóvenes de los barrios de la ciudad participan para representar la belleza cartagenera.