Consejo de Estado falló sobre Túnel Verde de Envigado y el proceso jurídico continúa

El Consejo de Estado emitió un fallo en relación al pleito del túnel verde en el municipio de Envigado, que hace tres años llevó a la suspensión de la tala de árboles para la construcción del tramo 2B del Metroplús, de acuerdo a una orden del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En el fallo, se declara “la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia de un equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales y garantía de su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público; a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de sus habitantes; a la defensa del patrimonio público, por parte de la Sociedad Metroplús S.A., y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia”.

Al respecto, Alejandro Jiménez, integrante del colectivo Túnel Verde, señaló que “era una decisión que estaba en mora” y en ese sentido es enfático en decir que “el permiso que se le otorgó a Metroplús para la tala y el trasplante de árboles del Túnel Verde violaba los derechos colectivos y que el proceso estuvo mal hecho”.

Por su parte, el consultor ambiental de la Alcaldía de Envigado, Alexander Restrepo, fue enfático en que este fallo no deja ganadores ni perdedores, pues el Consejo de Estado “hizo un análisis pormenorizado del trámite de primera instancia dándole toda la razón al magistrado al haber suspendido el proyecto. Además, le dio toda la razón a la comunidad y al magistrado de que no se habían hecho todas las concertaciones y los análisis paisajísticos y los otros análisis de carácter histórico y cultural. Pero no falló de fondo, porque consideró que al Metroplús haber desistido del trámite y haberse archivado el mismo, no tenía que fallar”.

En el trámite adelantado por el Área Metropolitana, por iniciativa del municipio de Envigado, “ahora se están agotando todas las decisiones judiciales y las recomendaciones que el Consejo de Estado aseguró como válidas por parte del Tribunal de Antioquia. Se declararon audiencias públicas, se hicieron los estudios que faltaban anteriormente, se ha hablado con la comunidad y en ese sentido estamos muy tranquilos porque le estamos cumpliendo al fallo”, según enfatizó el consultor Restrepo.

De igual forma, agregó: “el Consejo de Estado no dijo que se podían o no cortar los árboles, sino que esta diciendo la evaluación que está haciendo en estos momentos el Área Metropolita por petición de Envigado, es válida. Ahora que el Área diga que se van a otorgar o no, es diferente”.

Hay que recordar que los árboles no se pueden talar o reubicar hasta que no se evidencie por parte de la autoridad ambiental que se cumple con todos los requisitos, motivo por el cual continuarán avanzando en el permiso de aprovechamiento forestal que está en valoración del Área Metropolitana.