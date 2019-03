Contaminación del río Yumbo tiene en alerta a la población

En Yumbo, las autoridades ambientales investigan la presunta contaminación del río del municipio tras las denuncias de algunos ciudadanos, que manifestaron que el afluente presenta extraños cambios de color.



"Hemos evidenciado aguas de color rojizas, amarillas, naranjas, azules, moradas que son vertidas a nuestro río, no sabemos quién causa está contaminación pero genera un gran impacto porque son productos químicos", afirmó Carlos Parra, habitante de Yumbo.



La comunidad afirma que las alteraciones que presenta el agua de río son constantes.



"Esto ha pasado más de seis, siete veces en nuestro municipio en los últimos tres años".



Entre tanto, la corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, no ha emitido ninguna alerta hasta que la empresa de Servicios Públicos de Yumbo, ESPY, corrobore que sustancia produce este fenómeno.



"Estas manchas en media hora desaparecen y no se han podido tomar muestras que nos permitan diagnosticar que tipo de solución se está vertiendo, para poder avanzar en la investigación", informó el director regional suroccidente de la CVC, Diego Luis Hurtado.



También advirtió que realizaran revisiones en las industrias que operan en la zona ya que por sus características la contaminación podría ser generada por estas.



"Hemos invitado a la ESPY a que siga ampliando el radio de operación para poder detectar con tiempo de donde proviene ese vertimiento", dijo Hurtado.



Adicionalmente indicó que adelantan un

proceso sancionatorio contra la empresa encargada de los Servicios Públicos de Yumbo, por no realizar los análisis de la calidad del agua ni tratamientos que requiere.