Contraloría encontró 26 hallazgos fiscales al Instituto de Cultura y Turismo de Manizales

Por medio de una auditoría regular, la Contraloría de Manizales realizó investigaciones al Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (ICTM), arrojando una matriz de hallazgos, de los cuales 26 son administrativos, pero 19 de estos tienen presunta incidencia disciplinaria, por lo que se trasladaron a la procuraduría. Además, se tienen 4 connotaciones de carácter fiscal, las cuales fueron remitidas a la coordinación de responsabilidad fiscal y dos sancionatorio que obedecen a una irregular rendición de cuentas e incumplimiento de un plan de mejoramiento.

La contralora de Manizales, Ana Cristina Jaramillo Gutiérrez, resaltó que se han registrado hechos recurrentes que indican que el ICTM vulneró los principios de planeación de las actividades feriales, culturales y artísticas.

“No es lo mismo contratar grandes artistas finalizando una vigencia para un evento que tiene una connotación internacional, que hacerlo desde principio de año, esa es la observación que hace la contraloría de Manizales, además los hallazgos fiscales ascienden a sumas económicas demasiado altas”, según lo indicó Jaramillo Gutiérrez.

El ICTM contrató mediante esta modalidad $12 mil 310 millones de pesos es decir, el 87,47% de la contratación de sus actividades con terceros.

Dentro de los hallazgos más relevantes que hizo la contraloría son el de los eventos musicales en la Feria de Manizales en los que se alcanzó a pagar 175% de más por un evento en la plaza de Bolívar de Manizales. En otro hallazgo se demuestra que algunos artistas le costaban al contratista $924 millones de pesos y el ICTM pagó una cifra cercana a los $1500 millones para el mismo concepto.

La Contralora mencionó también:

“En esa misma línea, la entidad por el no pago del segundo periodo del I.V.A de la vigencia 2018 por valor de $84.616.000,00 esta incursa en la causal: omisión de agente retenedor”, lo que transgrede la función administrativa y el Estatuto Tributario con presuntos efectos penales, hecho que ahonda la crisis por la que atraviesa el Instituto. Es de advertir que el no pago de esta obligación del I.V.A, tendrá como sanción por extemporaneidad el 5% del valor no pagado, por mes o fracción y los correspondientes intereses moratorios. En el contexto de lo descrito esta situación afecta las finanzas del Instituto, así como la imagen de la Administración Municipal, y la Administración Pública, constituyéndose en un mal mensaje para el ciudadano y los grupos de interés en ellos representados”.

Sobre estos hallazgos hay vulnerabilidad en la transparencia y selección ya que más de 60 contratos de la entidad no fueron puestos en un concurso o licitación pública sino que por el contrario se otorgaron bajo otras medidas.

Hoy presuntamente se podría decir que hay un detrimento patrimonial que lo determina la coordinación de responsabilidad, una vez se le haga el estudio a los 26 hallazgos y el acervo probatorio que se da traslado. En el momento en que se hable de los cientos de recursos que maneja el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales se podrá indicar si el detrimento es cierto.

A continuación un cuadro de comparación entregado por la contraloría de Manizales frente a los costos de los artistas en la Feria de Manizales de 2018.