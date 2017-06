Contratista de la Vía la Prosperidad asegura que sólo le han autorizado pavimentar 5.2 km

En medio de investigaciones anunciadas por Procuraduría y Contraloría, sumadas al proceso administrativo sancionatorio que adelanta la gobernación del Magdalena; Javier Díaz Buendía, director administrativo del consorcio Rivera Este, contratista a cargo de la Vía de la Prosperidad; asegura que esta firma ha cumplido con todo lo que le ha ordenado la gobernación del Magdalena y la interventoría a cargo del INVIAS.

"No creemos que existan méritos suficientes para ponernos una sanción. Se ha dicho que a la fecha deberíamos tener pavimentados más de 10 kilómetros y eso no es cierto, tenemos documentación que indica que la interventoría hasta la fecha nos autorizado 5.2 km de la vía, de los cuales tenemos 4 kilómetros listos".



El representante de Ribera Este habló con varios medios de comunicación de Santa Marta, luego de una nueva sesión de la audiencia que se lleva dentro del proceso administrativo sancionatorio que lleva la Gobernacion del Magdalena, y que fue suspendido hasta el próximo 30 de junio debido a la necesidad de realizar un dictamen pericial por cuenta de la Secretaría de Infraestructura.

Díaz Buendia hizo referencia a las causas de los retrasos en la ejecución de las obras que han dado pie a la intervención de organismos de control.

"Como contratistas nos entregaron unos estudios que datan de los años 2007 y 2008 que fueron evaluados por nuestros especialistas, quienes determinaron que había que hacer unos reajustes o actualizaciones porque no se había tenido en cuenta la ola invernal del 2011 por lo tanto las curvas con que se calcula la altura de los terraplenes estaban completamente desactualizadas" .



Indica además que las diferencias sustanciales entre los diseños que iniciales y los que se debían ejecutar, fueron notificadas tanto a la Gobernación del Magdalena como a la interventoría a cargo del INVIAS y se dejó claro que era necesario que se cumplieran los tiempos para que esta obra tal y como fue diseñada se pudiera terminar.

Los especialistas del Consorcio Rivera Este dicen que una vez se termina el terraplén, con las alturas y consideraciones que requiere la vía, (qué son aproximadamente de unos 3.50 Metros de alto) necesitan entre 6 y 8 meses para consolidar el terreno y esperar para que el movimiento del terraplén cese. Por esta razón no era no era posible terminar los pavimentos dentro del plazo inicialmente pactado.



Asegura también el director administrativo de la firma Rivera Este, que esta consideración se notificó en mayo del año 2016 y fue consignado en el cronograma de obra, donde se estableció que en el mes de septiembre del 2016 se debía hacer una reprogramación ya que los tiempos de consolidación de los terraplenes no fue considerado en el programa inicial y que si no se tenía en cuenta esta variación se Iba a presentar un retraso en la programación.



Así lo hizo la gobernación del Magdalena en un comunicado con fecha 2 de septiembre del 2016, que fue remitido al Consorcio ICI, como firma interventora contratada por el INVIAS, en la que insta a realizar una reprogramación de las obras.



Sin embargo, de acuerdo con lo informado por Ribera Este, el Consorcio ICI se ha negado a realizar esta modificación y por el contrario sigue notificando incumplimientos dentro de un programa de obra al que no es posible hacerle seguimiento.



Adicionalmente, por solicitud de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag; los 30 box colvert que estaban en el diseño inicial, se aumebtaron en 70 que se deben realizar en todo el proyecto y se debía incorporar dentro de los plazos que estaban fijados inicialmente.



Finalmente, Javier Diaz indica, "no podemos entender como la interventoría pretende que 30 obras de drenaje o 70 obras de drenaje, se hagan en el mismo tiempo; por eso nuevamente en el mes de marzo del 2016, les comunicamos qué era necesario reprogramar la obra sobre las condiciones reales del Proyecto".



"A la fecha de hoy no contamos con un programa de inversiones que sea posible ejecutar y de hacerle seguimiento".



Los dictamenes periciales de los técnicos tanto de la interventoría como del contratista, solicitaron y recomendaron que el inicio de las pavimentaciones se dieran después del mes de diciembre del 2016, porque dentro de las consideraciones de diseño que ellos hacían se buscaba evitar futuros asentamientos por consolidación y afectaciones por lluvias.



El 16 de diciembre del 2016 se obtuvo la primera certificacion por parte de la interventoría para iniciar pavimentación.