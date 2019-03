Contratos con especialistas en el HUS se acabarían el fin de semana

Julio Gómez, gerente de la corporación Médica de Especialistas, Cormedes, realizó una fuerte denuncia sobre la contratación de los expertos en salud en el Hospital Universitario de Santander, HUS.

El gerente de Cormedes aseguró que hoy 29 de marzo se vence el contrato con más de 22 especialistas en anestesia, situación que pondría en caos a la entidad médica este fin de semana.

Enfatizó que el peligro en la atención y el buen servicio del HUS empeorarían más, el primero de abril cuando se venzan los contratos con pediatría, ginecología, cirugía, entre otros.

“El lunes va ser un caos, porque el lunes no va a ver quién cubra consultas, ni valoraciones para anestesias, ni pediatría, ni unidad de cuidados de intensivos de adultos, ni de niños, son 22 anestesiólogos, es preocupante que en el hospital Universitario no haya servicio de ginecología, pediatría, anestesia, y sub especialidades”, dijo Julio Gómez.

Son 130 especialistas los que dejarían de prestar servicio en el Hus que desde hace varios años estaban laborando para la entidad médica.

¿Qué dice la gerencia del Hospital Universitario de Santander?

Julián Niño, gerente del Hus, indicó en La W que ya están listos los planes de contratación del personal que garantizarán los servicios hasta la adjudicación de las licitaciones.

Aseguró que, “ está en tránsito un contrato para contratar el grupo de anestesiólogos y otros contratos para garantizar el resto de especialidades, estamos monitoreando permanentemente que no tengamos dificultades operacionales para darle parte de tranquilidad a las personas, las propuestas están en la oficina jurídica”.

Niño puntualizó que da un parte de tranquilidad a los usuarios del Hospital, pues se garantizará la atención al paciente.