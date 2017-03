Córdoba: autoridades aseguran que en Gallo empezó el proceso de verificación de armas

En medio de las difíciles condiciones en que se encuentra la vereda Gallo, empezó el proceso de verificación de armas cortas y largas según lo indicado por el secretario del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba, Juan José González, quien además aseguró que avanzan las labores para adecuar el campamento donde finalmente serán alojados los 115 miembros de las Farc.



Mientras, en la zona la población civil estaría inmersa en incertidumbre y temor de acuerdo con lo expresado por el presidente de la Junta de Acción Comunal de Gallo, Ángel Torres, quien indicó que en el punto de concentración guerrillera no hay garantías para empezar la etapa de desarme debido a los incumplimientos que ha tenido el Gobierno Nacional.

“Lo que se ve es preocupación porque no han cumplido con todos los acuerdos; porque no han terminado las carpas donde van a alojar a ese personal y ya comienza la dejación de armas. No hay garantías para nosotros, sino le cumplen a ellos”, afirmó Torres.

Cabe indicar que los últimos días 12 guerrilleros tuvieron que ser evacuados de la vereda Gallo debido a que padecen paludismo y requerían de atención especializada.