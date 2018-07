Córdoba completa tres días sin Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE)

Tres días completa el departamento de Córdoba sin Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), debido a la falta de contratación.

Lo anterior ha generado traumatismos para la coordinación y remisión de pacientes al igual que el envío de ambulancias a los diferentes municipios de esta sección del país.

Julio Berrocal, representante legal de San Pablo Apóstol, Ips propietaria de la plataforma SIREL (Sistema de Regulaciones en Línea), advirtió que con esta crisis Córdoba retrocede 20 años.

“Si no existe CRUE en el departamento de Córdoba no se pueden regular pacientes de una manera rápida y eficaz, tampoco se puede contar con las estadísticas que es vital para la toma de decisiones, en otras palabras es retrocedernos en el tiempo aproximadamente 20 años. Recordemos que el CRUE Córdoba fue puesto en funcionamiento por allá en 2003 y en sus primeros años fue ejemplo a seguir de los demás departamentos que todavía no contaban con CRUE. Si no hay una plataforma para regular los pacientes, se tienen que hacer por obligación esa regulación vía telefónica”, precisó el representante legal.

Así mismo indicó que la situación más crítica se vivirá en las zonas más apartadas.

“Por poner un caso, en la ESE Camu de Moñitos, si hay un accidente y esos pacientes necesitan un tratamiento de segundo nivel, ese Camu debe llamar telefónicamente a cada institución de salud de segundo nivel, clínica u hospital del departamento o inclusive de otros departamentos pero eso debe hacerse de manera telefónica y dependiendo de la disponibilidad del recurso humano de cada institución para que dé pronta respuesta, en cambio con la plataforma solamente ese médico monta la información vital del paciente en la plataforma y automáticamente ese paciente puede ser visto por cualquier institución”, señaló Julio Berrocal.

Frente a lo expuesto, la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia, aseguró que ya existiría un plan de contingencia para sobrellevar la situación.

“Tenemos que buscar bajar costos para el contrato de un operador externo porque no hay suficiente recaudo de recursos propios y adicionalmente con la nueva ley de ADRES más la reglamentación de la nueva ley de licores, no alcanza el presupuesto para un contrato de más de 100 millones de pesos mensuales. Tendríamos que ajustar presupuesto, contratando personal humano menos costoso y obviamente un servicio más económico pero mientras tanto el servicio se sigue prestando con la reglamentación directa”, precisó la mandataria.