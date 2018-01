Córdoba: hallan cuatro delfines muertos en las playas de San Antero

En el municipio de San Antero (Córdoba), hay consternación tras el hallazgo de cuatro delfines muertos en las playas de esa zona costanera.

Los casos se han reportado en las últimas horas y aún no se ha establecido la causa de estos extraños hechos.

Uno de los habitantes de la zona, Rumie Davidson, narra la preocupación que hoy existe entre las comunidades.

“Son cuatro delfines pequeños, no sabemos lo que está pasando porque no podemos especular, pero sí tenemos problemas atmosféricos, problemas de arrastre, problemas de trasmallos, tenemos problemas de redes, pero no sabemos. Hacemos un llamado a las autoridades que tomen cartas para que un biólogo diga cuál es la problemática en ellos porque no es normal, uno vaya y venga pero son cuatro delfines al mismo tiempo, eso es muy extraño”, precisó Rumie Davidson.

Por su parte desde la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), se ha indicado que actualmente, se adelantan las respectivas necropsias para determinar el origen de estos desafortunados hechos.