Corte tumba consulta popular y da vía libre a la exploración de hidrocarburos

Con una votación de 5-1 la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la consulta popular que llevaron a cabo los habitantes del municipio de Cumaral, Meta, en junio de 2016, cuando se iba a adelantar un proyecto de exploración de hidrocarburos por parte de la empresa Mansarovar Energy.



La consulta liderada por la Alcaldía de Cumaral que en marzo de 2017 tuvo la bendición del Tribunal Administrativo del Meta y finalmente la población voto por el NO.



Después de la decisión de la población, Mansarovar Energy presentó una acción de tutela y la Corte con ponencia de la Magistrada, Cristina Pardo le estaría dando la razón a la multinacional, pues explica que la Consulta no puede desconocer la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales de todos los colombianos, en cabeza del Estado. Y agrega que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación de hidrocarburos.



Para la Magistrada Pardo, dicha decisión debe acordarse armónicamente entre las partes, situación que no ocurre en Cumaral, porque mientras la población dice no, el sector de los hidrocarburos y el Estado están en contra. Por eso también le pide al Congreso de la Republica que reglamente esas consultas.