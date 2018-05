CRA del Atlántico investiga derramamiento de crudo en el río Magdalena

Alberto Escolar, director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en diálogo con La W anunció que la entidad actualmente adelanta investigaciones por el derramamiento del crudo que se registró en el río Magdalena, luego de que la barcaza Energy 11102 perteneciente a la empresa cartagenera Ferromarina Internacional SAS, fuera asaltada por presuntos ladrones, que en su acción de tomar el combustible de la misma rompieron las válvulas de suministro, lo que ocasionó un derrame descontrolado de combustible.

“Este tipo de actividad debe tener un plan de contingencia que en el caso en particular no se llevó a cabo porque los responsables no se encontraban en el sitio. Al parecer el tema de esa barcaza corresponde a algún tipo de decomiso o algún tipo de secuestre jurídico de un juzgado de Cartagena”, señaló Escobar.

Aseguró también que tanto el responsable del hidrocarburo y de la barcaza, que sería el propietario de la empresa de transporte, tendrían que responder de acuerdo a un plan de contingencia, por las medidas de manejo ambiental asociadas a la actividad, y por la responsabilidad del daño que se ocasionó.

Por otro lado, se indaga también la causa del porqué la barcaza llevaba un tiempo prolongado en el lugar: “Con la Sociedad Ambiental Urbana nos encontramos revisando el tema de los muelles ubicados en la zona, ellos tienen una responsabilidad en cuanto a las embarcaciones que se encuentran ubicados en los predios. En estos casos la embarcación se encontraba en ese predio, y se realiza la investigación de porqué estaba ubicado por tanto tiempo en la zona".

Según la CRA, la emergencia se encuentra controlada, y hubo una cierta afectación en áreas de pesca en los sectores de Las Flores y La Playa que fueron controladas oportunamente, pero que indudablemente generaron una afectación en la actividad.