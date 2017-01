Crucero de superlujo "Seven Seas Explorer" llega a Cartagena

El buque de cruceros de superlujo "Seven Seas Explorer", de la compañía "Regent Seven Seas Cruises", subsidiaria de la "Norwegian Cruise Line Holdings", llegó hoy al puerto colombiano de Cartagena de India, informó hoy un portavoz de la empresa Deluxe Reps.



El barco, construido por los astilleros italianos de Fincantieri con un costo de 450 millones de dólares, tiene capacidad para transportar 738 pasajeros y 552 tripulantes, y sus interiores fueron diseñados por Adam Tillberg, quien creó un espacio exterior abierto al mar.



Este crucero ha sido elogiado por la elegancia y amplitud de sus suites, decoradas con materiales nobles y mobiliario de diseño, en especial la "Regent Suite", de 360 metros cuadrados y vistas de 270 grados que además ofrece un balcón privado y un "spa" de uso exclusivo para sus huéspedes.



En los interiores de la nave el visitante encuentra mármol de carrara, cristales de cuarzo, obras de Pablo Picasso y 400 piezas de vajilla diseñadas por Versace.



La piscina del "Seven Seas Explorer" fue construida con materiales nobles como teca, piedra natural o mármol y tiene reminiscencias asiáticas con toques caribeños.



La gastronomía "gourmet" a bordo ha sido cuidadosamente seleccionada y se utilizan solo productos locales frescos que reflejan la cultura de cada región que el barco visita, así como una amplia variedad de carnes y mariscos de primera calidad.



Las actividades de entretenimiento a bordo también hacen parte de un programa especial para viajeros de lujo, que contempla planes para cada momento del día: cata de vinos o de quesos artesanos, "fitness" de última generación, juegos de cartas, servicio de biblioteca o clases en la escuela de cocina "Culinary Arts Kitchen".



El barco fue bautizado el pasado mes de julio de 2016 en Mónaco por la princesa Charlene y el acto contó con la presencia del cantante italiano Andrea Boccelli.