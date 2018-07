Cuco Valoy recibió el Congo ‘Rey del Pueblo’

Cuco Valoy, uno de los más grandes exponentes de éste género musical, se encuentra en Barranquilla, para la inauguración de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizará mañana jueves en el estadio Metropolitano de la ciudad.

Como preámbulo a este gran espectáculo de ciudad, Carnaval de Barranquilla SAS, invitó al artista merenguero a recibir el Congo ‘Rey del Pueblo’, galardón que obtuvo en el año 2015 durante su participación en el Festival de Orquestas.

‘El Rey del Pueblo’, es una distinción que Carnaval de Barranquilla y la empresa de telecomunicaciones Claro promovieron durante el Festival de Orquestas 2014 y 2015 permitiendo que el público eligiera a sus artistas favoritos. El primer año fue ganador el artista vallenato Martin Elías y el segundo año Cuco Valoy con el 34% de la votación del público asistente el lunes de Carnaval al estadio Romelio Martínez.

“Este reconocimiento es de gran orgullo para mí. Recuerdo que cuando estaba en el aeropuerto, la persona que viajaba conmigo estaba conectada con los celulares me dice: “Lo acaban de nombrar el Rey del Pueblo en Barranquilla”, yo me quise morir, verdad que fue algo que nace del corazón que brota del alma, yo me siento un barranquillero más. Y ojalá Dios me dé vida para estar presente en el 2019 en la celebración de los 50 años del Festival de Orquestas”, afirmó Cuco Valoy sobre el máximo galardón que recibió hoy de manos de Carla Celia, directora de Carnaval de Barranquilla y del Secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo, Juan José Jaramillo.

Cuco Valoy es un talentoso músico dominicano interprete de las canciones ‘Frutos del Carnaval’ y ‘Baila la calle’ que no dejan de sonar en la temporada de pre y Carnaval y lo hicieron merecedor en cuatro ocasiones del Congo de Oro en el Festival de Orquestas de1981 a 1984 y en el 2015 el Congo Rey del Pueblo.

Con la entrega de este galardón, Carnaval de Barranquilla SAS, extiende una invitación especial a Cuco Valoy a celebrar en el 2019 los 50 años del Festival de Orquestas, que convocará una lluvia de estrellas que cantarán a la ciudad para celebrar su más importante espacio musical.