Cuestionan veracidad de estudios que determinaron desalojo de 16 edificios en Cartagena

Los propietarios de los 16 edificios que tienen orden de desalojo en Cartagena, por orden de la Alcaldía, cuestionaron los estudios realizados por la Universidad de Cartagena, por considerar que no fueron practicados, al parecer, por un personal idóneo ni con las herramientas requeridas.

Para estas familias, durante la socialización de estos estudios, los funcionarios no pudieron dar respuestas a los interrogantes planteados, tales como, según la investigación, el porcentaje de riesgo de desplome, ni posibles causas de las afectaciones, por lo que se niegan a evacuar.



“La Alcaldía no ha sido clara. Aquí hay mucha información errada y sin sentido. El estudio tiene datos que se repiten varios edificios, es un copia y pega. No tenemos garantías de la calidad de esos estudios que fueron realizados por estudiantes y obreros, no por personal calificado”, dijo Ana Karina Fernández, afectada.



Así mismo, el reconocido ingeniero estructural, Jorge Rocha, se sumó a las críticas y agregó que estos estudios se realizaron de forma irregular porque, en casos de la extracción de muestras, no se hizo de la manera adecuada.



También cuestionó el laboratorio donde se realizaron las pruebas, porque, según él, las muestras tomadas se extrajeron de forma irregular.



Finalmente, anunció que en las próximas horas se revelarán otros estudios realizados a varios de estos edificios, cuyos resultados son contrarios a los entregados por la Universidad de Cartagena.