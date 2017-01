Curador de Space afirmó que seguirá vinculado al concurso público de curadores de Medellín

En una carta enviada al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el excurador Carlos Alberto Ruiz Arango, reconocido por aprobar la licencia de construcción y modificación del Edificio Space, rechazó las declaraciones entregadas por Gutiérrez al conocerse que Ruiz fue el ganador del Concurso de Curadores de Medellín, adelantado por la Universidad Pontificia Bolivariana.

En la misiva, Ruiz Arango menciona que el mandatario de los medellinenses, a través de “una posición personal y parcializada (…) lo que ha hecho (es) colocarme nuevamente en tela de juicio ante la comunidad en general, generando con esto un manto de dudas y descalificación de mis derechos, trayectorias y capacidades”.

Todo, dice Ruiz, “descontextualizando y desconociendo el fallo en primera instancia por un Juez de la República, en donde se me absuelve de todas las imputaciones señaladas por el ente acusador” en un proceso por prevaricato por acción.

Ruiz Rango aclaró que tanto él como su familia también son víctimas de la tragedia del Edificio Space, “por lo que considero que sus comentarios carecen de veracidad. Además debo aclarar que en ningún momento con mi postulación he pretendido ofender a las demás víctimas”.

Aseveró el curador que recientemente obtuvo en el concurso un puntaje de 784 puntos, siendo el único que alcanzó el umbral, “que cualquiera que fuera el resultado, este sería usado en mi contra”.

Finalmente, en la misiva de cuatro páginas agregó: “Seguiré vinculado al proceso y estaré atento a que se cumplan con todos los pasos y procedimientos que determina la ley en el desarrollo del mismo”.

Como respuesta a esta carta, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, aseveró que “eso no tiene presentación para él. Yo lo que vuelvo y le pido públicamente es que desista de ese proceso y que el mismo renuncie, porque yo tristemente como alcalde no tengo las herramientas legales para decirle que no puede ser curador”.

Agregó el mandatario de los medellinenses que “aquí no solo es qué posibilidades legales existen de un concurso, sino que sentido lógico, estricto, moral y ético tiene eso. Yo le pido a él que él mismo renuncie a ese proceso”.

Por último el alcalde Gutiérrez Zuluaga precisó que ve que sería “una gran ofensa para las víctimas de Space y creo que generaría mucha inestabilidad en todo un proceso de su quehacer y labor de curador, sabiendo que hay tantas dudas por parte de la comunidad”.