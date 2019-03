De qué hablo cuando hablo del “Todo Incluido” de Decameron

Siempre me habían hablado de la experiencia en un hotel “todo incluido”, pero cuando fui a Decameron me sorprendí con una experiencia que va mucho más allá de lo esperado, no solo tenían un restaurante buffet sino otros restaurantes temáticos y a la carta, eso de comer lo que tocaba y por montones no era lo de ellos, primera sorpresa.

Cuando fui a la playa privada, ahí pude relajarme o hacer deportes náuticos, tomar una tabla de surf, un kayak o hasta un WindSurf, segunda sorpresa, no había espacio para aburrirme.

Entendí que en Decameron, cuando dicen “Todo Incluido”, hablan es de la experiencia que vas a vivir, porque siempre hay algo para hacer, ir al bar en la piscina o al lado de la playa, echar el antojito de la tarde en la barra de snacks, ver los shows nocturnos y hasta rematar el día con toda en la discoteca; lo mejor es que siempre estuve tranquilo de comer y hacer lo que se me antojara porque me dieron Assist Card para todo mi viaje.

Aprendí que una cosa es hablar del “Todo Incluido”, y otra muy distinta de Decameron.