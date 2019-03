Declaran nuevamente estado de alerta en el Valle de Aburrá

Tras la negativas condiciones atmosfericas que se vienen registrando en la calidad del aire del Valle de Aburrá, la junta directiva del Área Metropolitana tomó la determinación de declarar nuevamente el estado de alerta.

La medida permite endurecer el horario del pico y placa y los controles a las emisiones de gases de la industria.

Y es que durante el día 16 de las 19 estaciones están en color rojo, superior al 50 por ciento y algunas de ellas alcanzando el 70 por ciento de contaminantes, como en la que está ubicada en el barrio Aranjuez, Institución Educativa Ciro Mendia. Otras dos están en color naranja y sólo una en color amarillo.



Así quedan las medidas implementadas entre el 18 y el 20 de marzo:



Carros Particulares: Implementar en todo el Valle de Aburrá la restricción de pico y placa para carros particulares en seis (6) dígitos definidos por el Municipio de Medellín, de 05:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Motos: pico y placa en todo el Valle de Aburrá para motos de 2 y 4 tiempos, en seis (6) dígitos definidos por el Municipio de Medellín de 05:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Camiones y Volquetas: Implementar la restricción de pico y placa para camiones y volquetas en seis (6) dígitos, que son los mismos dígitos de los carros particulares, definidos por el Municipio de Medellín de 05:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Medidas adicionales por modelos de vehículos:

Se realizará la restricción a vehículos particulares y motos 2T y 4T en los mismos dígitos, a los modelos anteriores o iguales a 1996 en el horario de 5:00 a 21:00 horas.

Se realizará la restricción de camiones y volquetas en los mismos dígitos, a los modelos anteriores o iguales a 2009, en el horario de 05:00 a 21:00 en toda la jurisdicción del Valle de Aburrá.



Medidas Industria:

Se suspenderán aquellas que no han demostrado el cumplimiento de los estándares para material particulado.

Las empresas no pueden realizar mantenimiento preventivo de los equipos de control de emisiones atmosféricas.

Una vez se alcance una concentración mayor o igual a 106µg/m3 (microgramos metro cúbico) no podrán operar aquellas fuentes fijas que emitan más de 100 miligramos metro cúbico de material particulado.

Se deben reforzar acciones de los Planes de Movilidad Empresarial Sostenible, en cuanto a incentivar el Teletrabajo, horarios flexibles y compartir el vehículo.

De igual manera, la Junta del Área Metropolitana agradece de manera especial el compromiso de la ciudadanía que ha venido entendiendo cada vez más el tema, aceptando las medidas y aportando a las acciones cotidianas que permiten mejorar la calidad del aire.

Recomendaciones a la ciudadanía

Utilizar el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, SITVA. ​

Compartir tu vehículo con otras personas.

Evitar el uso del vehículo particular y la moto para trayectos cortos.

Utilizar los paraderos de buses autorizados para no obligar a los conductores a detenerse en cualquier sitio.

Planear sus recorridos para hacer más cosas en un solo viaje.

Hacer uso del teletrabajo.