Defensores públicos piden mejores garantías laborales en el país

Ómar de Jesús Flórez Chávez, presidente del Colegio de Defensores Públicos de Caldas, mencionó que la problemática que se tiene con los defensores públicos en el país se ha tornado compleja porque se han violado los principios de contratación estatal.

En las jornadas informativas que se están realizando en el país, se busca dar a conocer a la ciudadanía las problemáticas en las que están inmersos los defensores públicos en Colombia.

“En el escenario de Caldas son siete los puntos en los que nos vemos vulnerados: los principios de contratación estatal y también los concursos que no garantizan la contratación de los defensores públicos, dado que el defensor tiene libertad para contratar libremente. Además, las convocatorias en diferentes escenarios no garantizan nada, no hay aumento de salarios significativa en periodos y las condiciones laborales son cada vez peores”.

Ante este panorama, los defensores públicos solicitan que se mejoren las condiciones salariales en el país para los magistrados, fiscales, procuradores y, por ende, de las personas que trabajan en las diferentes dependencias relacionadas con la justicia.

En Manizales, los funcionarios tuvieron un encuentro en el Palacio de Justicia Fanny González, en el que mostraron sus quejas a la comunidad. Cabe destacar que en esta oportunidad no se realizaron ningún tipo de audiencias.