Demandan a Santa Marta por impulsar la "desplastificación"

Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, gremio que agrupa a las empresas generadoras de plástico, aseguró que la autoridad ambiental de Santa Marta (Dadsa) no está autorizada para generar prohibiciones como la eliminación del plástico de un solo uso. Por ello, a través de una medida judicial, buscan revocar la medida que fue enmarcada en la campaña 'Desplastifica tu ciudad".

"Como representantes de la industria plástica reconocemos que tenemos un problema muy complejo, grave, que tenemos que sentarnos todos y llevar adelante la solución, pero consideramos que la prohibición no es el camino y menos con la toma de decisiones de autoridades locales que no tienen las facultades para prohibir este tipo de artículos", indicó Mitchell.

Las declaraciones del directivo han generado polémica debido a que organizaciones ambientalistas consideran como poco lógico que ese gremio vaya en contra de este tipo de iniciativas que, cada día, han tomado más fuerza a nivel mundial.

Al respecto, Wilson Rodríguez, director de la autoridad ambiental del distrito (Dadsa) aseveró que en la actualidad la administración de la ciudad no ha recibido notificación de dicha demanda.

"No sabemos en qué sentido va la demanda y cuáles son los términos y hasta que no recibamos la notificación no tendríamos mucho qué decir ante esto, lo único es que la autoridad ambiental está para proteger a la ciudad y por ello expedimos una resolución que debe ayudar a liberar las playas y la bahía de la ciudad de estos plásticos y microplásticos", apuntó el director del Dadsa.