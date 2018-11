Demandan en Consejo de Estado designación de Pedrito Pereira como alcalde (e) de Cartagena

Con una acción de tutela en contra del decreto 1790 del 19 de septiembre, con el cual el presidente Iván Duque designó como alcalde encargado de Cartagena a Pedrito Pereira Caballero, un particular busca tumbar al alcalde número 11 de la capital de Bolívar en los últimos seis años.

La acción de tutela, según reveló el diario El Universal, fue presentada ante la sección quinta del Consejo de Estado por Pedro Santoya Góngora y es contra el alcalde encargado y el Gobierno Nacional.

La W conoció que, aunque aparece firmada por Santoya Góngora, de quien no se conoce mucho en la Cartagena política, la acción fue radicada por el abogado cartagenero Alcides Arrieta Meza, quien ha puesto a sonar su nombre en varias ocasiones como aspirante a la Alcaldía de la ciudad y tiene conocimiento en temas electorales.

Lo contactamos para saber si detrás de este tema había algún interés políticos de grupos locales, pero nos negó esto y aseguró que, de hecho, no conoce a Santoya. “Me contactó (el accionante), lo encontré en el Consejo de Estado y me pidió que fuera testigo de excepción. Eso es algo que se hace porque los repartos son públicos y no puede asistir en medio de ese proceso de reparto”, nos detalló.

Sin embargo, Arrieta Meza sí mostró estar de acuerdo con la acción de tutela que podría llevar a Cartagena, otra vez, a la inestabilidad en la que lleva varios años y que la ha llevado a tener el penoso récord de once alcaldes en seis años.

“Lo que hay aquí es un ejercicio de control al poder del presidente Duque, porque dejó en este proceso (el de entrevista y selección del nuevo alcalde encargado) un pésimo antecedente: dándole hermetismo a algo que es de interés público y general. Las leyes deben respetarse por todos y aquí lo que se vio fue una violación al artículo 29 de la Constitución, que establece el debido proceso”, señaló el abogado.

En el recurso instaurado, Santoya argumenta, precisamente, que el presidente Duque incurrió en una falla al realizar la famosa entrevista de 20 preguntas a los ternados por el Partido Conservador, tras la cual resultó designado el abogado Pereira Caballero. Una de las fallas alegadas por el demandante es que nunca se publicaron los resultados de dicha entrevistas.

Por esa supuesta falla, el demandante pide en su tutela que se llame a comparecer en este proceso a la Fundación Cívica Pro Cartagena (Funcicar) y a Cartagena Cómo Vamos, que fueron veedores en la entrevista a los ternados, para que rindan un reporte de lo que allí ocurrió.

Tras conocer el tema, el alcalde Pereira señaló que “la demanda carece de fundamentos”, y que espera que se falle en derecho.