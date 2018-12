Denuncian amenazas de muerte contra una mujer en Villa Rica, Cauca

La secretaria de la Mujer del Cauca, Elvia Rocío Cuenca, dijo que hacen seguimiento al caso de una ciudadana identificada como Tania Sánchez, quien denunció amenazas de muerte por parte de su excompañero sentimental en el municipio de Villa Rica.

En una extensa carta, la mujer narró que desde hace varios años ha sido víctima de maltrato por parte del padre de su hijo, a quien denunció en la Fiscalía y fue condenado a seis años por el delito de violencia intrafamiliar.

Sin embargo, dijo que el pasado 13 de diciembre, este hombre cumplió su condena y regresó a la libertad. Desde ese momento, la mujer fue objeto de intimidaciones e incluso, aseguró que posteriormente la buscó en su vivienda, rompió los vidrios de la ventana y la amenazó de muerte.

“(…) No quiero morir a manos de un desquiciado que no va a descansar hasta acabar con mi vida, siento más miedo que nunca, este mensaje lo escribo para visibilizar mi caso, soy una víctima más de la violencia de género, no quiero ser una estadística más de feminicidio”, agregó.

La Secretaria de la Mujer de Cauca dijo que ya se estableció contacto con la Secretaría de Gobierno de Villa Rica y en un consejo de seguridad se abordó el tema de la ciudadana, con el fin de garantizarle la seguridad.

Asimismo, las autoridades ofrecieron un albergue a ella y al menor, mientras las entidades adelantan los trámites correspondientes.

“Hemos activado la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia para que desde todas las instancias se pueda prevenir cualquier situación catastrófica en contra de la vida de esta mujer y su pequeño”, agregó Cuenca.