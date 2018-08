Denuncian anomalías en las pruebas Icfes en Barranquilla

Un hecho atípico se presentó en la Corporación Educativa del Litoral, porque 6 estudiantes que presentaron la prueba en ese sitio, denunciaron que el nombre que aparecía en el cuadernillo de las pruebas Icfes, no coincidía con el nombre de la hoja de la respuesta.

La situación, generó reclamo de algunos padres de familia, y sorpresa para los alumnos.

“Los padres y estudiantes se preocuparon, porque esto podría acarrear inconvenientes en la evaluación, y en la calificación del examen. Inmediatamente llamamos desde la Secretaria de Educación al IIcfes, y enviaron un coordinador municipal allá en la sede de la Universidad el Litoral. Efectivamente habían más de 20 casos pues reportados, pero creemos que son más de 80.” Señaló Luz Bibiana Rincón, Secretaria de Educación del Distrito en diálogo con La W radio.

Según Rincón, un delegado del Icfes Informó que esta entidad iba a relacionar el cuadernillo con la hoja de respuesta diligenciada por los estudiantes.

“Lo importante es asegurarnos que esa hoja de respuesta, corresponda al cuadernillo que le dieron, porque el cuadernillo cambia el orden de las preguntas, son las mismas preguntas pero puede cambiar. Si no coincide con el cuadernillo, pues las respuestas no coinciden tampoco. Con eso fue lo que nos tranquilizó el Icfes que no había sido problema, solo de impresión. Ya estaba cotejado, la hoja de respuesta va al lado del cuadernillo que el estudiante contestó.”

Sin embargo, los padres de familia que denunciaron el hecho, en el día de hoy fueron citados a la Secretaria de Educación en dónde dejaran una queja formal por escrito ante las irregularidades, y esta será enviada al Icfes.