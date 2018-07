Denuncian “conejo” de empresa que contrató personas para logística del censo en Boyacá

En los micrófonos de La W, más de 70 personas de varios municipios de Boyacá denunciaron que la empresa contratista denominada Servi-Gusto les adeuda el pago por sus servicios prestados en logística. Cabe señalar que estas personas fueron contratadas para el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) en esa región del país.

Uno de los afectados es Fredy Contreras, quien fue contratado en Tunja para realizar el apoyo logístico para recibir el material, apoyar a las personas que iban a capacitar a los censistas y, posteriormente, recogerlo.

“Nosotros realizamos ese trabajo durante siete días. Tocaba cumplir horario de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde”, explicó Contreras.

Otra de las perjudicadas es Stefani Roa García, del municipio de Guayatá, quien asegura que fue contratada para acompañar al tutor en las capacitaciones para el censo del Dane por parte de una empresa denominada Servi-Gusto.

“La empresa que nos contrató nos dijo que era muy seria, pero uno llama a cobrar y no contestan. Cuando lo hacen, responden de mala gana”, dijo Roa.

También fue víctima Rosa*, quien dice que le deben 280.000 pesos desde hace casi tres meses y cuando fue a cobrar los funcionarios de la empresa Servi-Gusto, le tiraron el teléfono.

“Me dijo que si no era para algo diferente a lo que ellos ya sabían, que mejor no molestara, y me colgó el teléfono”, explicó.

Hernando Sanabria, del municipio de Motavita, dice que tiene copia del contrato que firmó por 10 días por un valor de 400.000 pesos para apoyo de logística.

“El Dane no nos dice nada porque una temporal fue la que nos contrató y dice que ellos no tienen nada que ver”, dijo Sanabria.