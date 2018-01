Denuncian falso positivo judicial en Corinto, Cauca

Con aplausos fue recibido en su vivienda en el municipio de Corinto, al norte del Cauca, Edwin Mauricio Rojas Rojas, uno de los dos ciudadanos acusados por la Fiscalía de protagonizar ataques contra la Fuerza Pública en la Hacienda Miraflores.



Sus familiares y las propias autoridades civiles aseguran que Rojas no tuvo nada que ver con los hechos que le atribuyen, e iniciaron una campaña de recolección de firmas de la comunidad, para demostrar su inocencia durante la próxima audiencia judicial.

Arminda Rojas, concejal del Municipio y tía del ciudadano, dijo que todo es una confusión, pues desde hace 30 años su familiar se dedica a la ganadería y el día de los hechos, se encontraba en la Hacienda donde las comunidades indígenas se enfrentaron a las autoridades.



"A él lo grabaron con un drone, y efectivamente él estaba en el sitio pero haciendo pastorear al ganado. Él no tuvo nada que ver con las agresiones, todos lo conocemos, no es indígena y no es reclamante de tierras", sostuvo.



Mientras tanto el secretario de Gobierno Municipal, Germán Hoyos, dijo que el mismo día del operativo el alcalde Edward García expresó su preocupación por lo ocurrido, pues este hombre no participó en los choques.



"Es una persona que la conocemos, y que el día del operativo se la llevaron con otra que sí estaba dentro de las revuelcas, que se hacen continuamente en el municipio", agregó.



El funcionario afirmó que incluso, el Gobernador del Cabildo emitió un comunicado en el que desmiente que Rojas sea indígena, como lo señaló la Fiscalía cuando los presentó ante la opinión pública.



Asimismo, señaló que la Policía Nacional con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, se mantiene en la zona para atender cualquier alteración del orden público.



Los familiares y amigos de Mauricio Rojas han recopilado más de 200 firmas, y esperan que sea absuelto del proceso que las autoridades iniciaron en su contra por el delito de violencia contra servidor público.