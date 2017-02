Denuncian falta de garantías para el traslado de miembros de las Farc a La Elvira

Alrededor de 40 integrantes de la Columna Móvil Arturo Ruiz de las Farc se encuentran desde anoche en el sector de La Breda, a diez minutos de Buenaventura, porque según ellos, han tenido problemas con el mecanismo tripartito para llegar a La Elvira, en el departamento del Cauca, donde está una de las zonas veredales.

Según lo que denuncia el comandante Cristian Álvarez, del Frente Arturo Ruíz del Chocó, "el problema ha sido complejo desde el día en que nos disponíamos a hacer nuestra última marcha guerrillera. El primer día hubo violación por parte de la Fuerza Pública, donde se encontraba nuestra unidad, ahí comienzan los problemas en nuestro Puesto de Preagrupamiento porque hubo un poco de nerviosismo por parte de la población civil, afortunadamente se pudo controlar. Pero ayer que comenzamos nuestro recorrido y sólo tuvimos acompañamiento hasta la salida de Buenaventura".

"A nosotros prácticamente nos tocó salir de nuestro Puesto de Preagrupamiento (PTP) solos sin acompañamiento del mecanismo tripartito porque después de que hubo la violación, el Gobierno saca a los miembros de la ONU que son los garantes de nuestra movilización. Nosotros salimos solos". Agregó.

El comandante dijo que sólo el Cicr los llevaba y no se cumplieron los protocolos de seguridad para trasladarlos en horas de la noche sin ningún tipo de protección, "dentro del protocolo está establecido que ese tipo de desplazamiento no se pueden hacer durante las horas de la noche, eso es violación por medidas de seguridad y por eso nosotros no movemos personal a esa hora. Nosotros ayer duramos navegando diez horas desde el río San Juan, fuera de eso tenemos una gran cantidad de compañeros enfermos, entonces no miramos conveniente hacer ese tipo de desplazamientos de noche".

Explica que por ese motivo decidieron detener y quedarse en alerta en zona rural de Buenaventura, con el armamento hasta que el Gobierno brinde condiciones y también los organismos verificadores para su desplazamiento hasta La Elvira, donde esperan llegar el día de hoy hacia las 4:00 de la tarde.