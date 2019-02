Denuncian irregularidades en el acueducto costanero de Córdoba

La W Radio conoció una delicada denuncia en el departamento de Córdoba, se trata del acueducto costanero de ese departamento que tuvo una inversión cercana a los 46 mil millones de pesos y se podría volver a ejecutar debido a que la tubería que sería de hierro no tendría recubrimiento interno lo cual hace que el agua no llegue en buen estado a zonas como Puerto Escondido y Los Córdobas.

Este proyecto que empezó desde el gobierno del cuestionado Alejandro Lyons, también contemplaba beneficiar al municipio de Canalete, sin embargo, el alcalde de esta zona Armando Lambertínez, se ha negado a recibir el agua debido a las irregularidades detectadas.





“El agua llega con un color rojo que alta concentración de hierro y no es apta para el consumo humano ni para echarle a las plantas. Hay un concepto de la Procuraduría de Medellín en la que se contempla que el acueducto no cumple con las normas que tienen que ver con agua potable para prestación del servicio a la comunidad. Hay una tubería que corresponde a 26 kilómetros que va de Montería, de la planta a la población de Agua Viva donde está el tanque de almacenamiento. Esa tubería es de hierro y de mala calidad, es un tubería de Venezuela, no es apta para poder llevar agua”, precisa el alcalde de Canalete, Armando Lambertínez.

Por otra parte, el alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, manifiesta que actualmente se ven obligados a recibir el agua debido a que este municipio es uno de los más golpeados por la intensa sequía que enfrenta el departamento de Córdoba.





“Nosotros por la necesidad que tenemos de la sequía estamos recibiendo el agua pero con esa anomalía que al momento que dejan de bombear un día o dos el agua llega muy oxidada, llega con óxido y toca hacer un procedimiento. Cuando el agua llega así sucia no podemos distribuirla a la comunidad”, agrega el mandatario municipal.

Frente a la gravedad de lo expuesto, La W Radio buscó reacciones por parte de la gerente Aguas de Córdoba, Gloria Cabrales, quien indicó que contra el contratista Consorcio Soluciones Hidráulicas, pesa un proceso sancionatorio por incumplimiento y que en estos momentos acuden a secuestrantes para tratar el agua. La funcionaria niega que actualmente se estén presentando inconvenientes con el acueducto pese a las denuncias realizadas tanto por alcaldes como por la misma comunidad.

“Al momento de empezar a funcionar se presentaban dificultades que es normal en un acueducto que está iniciando y al transcurrir el tiempo se verificó que el proyecto una parte de la tubería no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas. Nosotros empezamos con el apoyo técnico de Veolia Montería, nos acompañó, acompañó a los municipios y se determinó que era pertinente utilizar un secuestrante para que el agua fuera óptima para el consumo humano. En estos momentos Puerto Escondido y Los Córdobas reciben un servicio en óptimas condiciones”, precisa la funcionaria.





Tras estas declaraciones, este medio ubicó al director del Laboratorio de Aguas de la Universidad de Córdoba, Edineldo Lans, quien advierte del riesgo que corren las comunidades al consumir agua mezclada con hierro. El investigador aclara que los secuestrantes no garantizan que el líquido sea óptimo totalmente.

“El hierro ya no se usa para esas tuberías y el hierro con el agua se oxida. La tubería desprende hierro, el hierro se disuelve en el agua y eso imparte un color y eso es antiestético, eso rompe los límites permisibles del decreto 2115 del 2007, eso es un agua que es impotable. Utilicen lo que quieren utilizar el agua no debe llegar con ningún contaminante. La solución es que se cambie la tubería y la obra se debe hacer nuevamente porque no sirve y podría terminar en un grave problema de salud pública”, manifestó el investigador.

Así mismo, La W consultó con fuentes de los entes de control sobre este tema y coinciden en que la obra debió ejecutarse con el respectivo recubrimiento interno y no acudir secuestrantes tras la millonaria inversión realizada.

Sobre el tema la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia, advierte que el contratista debe reponer la tubería tras los inconvenientes denunciados y vía telefónica reconoció a este medio que las medidas hoy adoptadas como el uso de secuestrantes no son suficientes para prestar un servicio óptimo de agua potable en la zona costanera.

Con esta obra que empezó a funcionar desde marzo del año 2018, se pretendía beneficiar a más de 20 mil personas en los municipios antes mencionados.