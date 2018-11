Denuncian penal, fiscal y disciplinaria al alcalde de Tunja por vivienda de interés social

Uno de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos años en Tunja son los proyectos de vivienda de interés social Estancia de El Roble y Torres del Parque que no fueron construidos en su totalidad y los edificios que se terminaron quedaron con problemas de sismo resistencia por lo cual más de 100 torres deben ser reforzadas y seis derribadas.

Los propietarios de los apartamentos de los dos proyectos de vivienda desde hace nueve años vienen esperando una solución que les pueda garantizar la entrega, pero han pasado tres alcaldías y no ha pasado nada.

Arturo Montejo, quien fue alcalde de Tunja para el periodo 2008 y 2011 fue el encargado de diseñar, estructurar, proyectar e iniciar la obra de las viviendas que beneficiarían a más de 1000 familias. Montejo hace pocas horas reveló que denunciará penal, fiscal y disciplinariamente al actual mandatario de la capital de Boyacá, Pablo Emilio Cepeda y la gerente de Ecovivienda, Viviana Camargo.

Montejo dice que, cuando terminó su periodo como alcalde, dejó los proyectos financiados, estructuralmente organizados y en plena construcción: “En un solo año de obra entregué más de 700 viviendas en el proyecto La Estancia El Roble”.

Sin embargo, Montejo menciona que el compromiso de la administración siguiente de Fernando Flórez y del contratista Iader Barrios era entregar la totalidad de las viviendas el 31 de diciembre de 2012.

“Yo no me explico cómo años tras año fueron ampliando los plazos no sé por qué razón pasaron cuatro años que me siguió no entregaron más de 200 casas y hoy después de tres años de la actual administración el problema es una tragedia”, dijo Montejo.

Sobre la denuncia a la administración de Pablo Emilio Cepeda se debe a, según Montejo, una serie de contrataciones ilegales para unos estudios de vulnerabilidad de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja (UPTC) que a juicio de él fueron mal hechos, no cumplieron con la norma de la contratación pública que le genera varias dudas en el resultado de la estabilidad de las obras que están construidas.

“He pedido que las autoridades judiciales y de control aclaren de manera contundente que responsabilidad hay entre las administraciones y el constructor porque no se termino una obra que estaba totalmente financiada, no había anticipos. Esta era una obra que ha medida que iba entregando el constructor se le cancelaba, por eso se blindaron los recursos que están en una fiducia en el banco Sudameris”, explicó Montejo.

Frente las denuncias que han hecho los mismos propietarios del proyecto Estancia de El Roble de agrietamientos y otras fallas en la infraestructura, el exalcalde Montejo sostuvo que: “Yo mismo he ido al proyecto y no he visto que los edificios estén ladeados ni hay grietas escandalosas porque yo hubiera sido el primero en pedirle a la gente que se retirara de allí, no están en riesgo. (…) No hay necesidad de demoler”, explicó.

Montejo argumentó que hasta se pronuncia frente al tema ya que estuvo convaleciente durante tres años a salvar su vida por un cáncer gástrico que le fue diagnosticado. “Me voy a dedicar los años que me quedan para ayudar a solucionar este problema”.

Insistió que la administración de Cepeda “no se puede venir a lavarse las manos y a emitir juicios temerarios cuando han pasado tres años del actual alcalde. El primer año que pasó, en el segundo año liquido el contrato y ahora dice que hay que demoler las viviendas”.

Es de recodar que la Contraloría General de la República abrió inicialmente investigación fiscal a los exalcaldes Arturo Montejo, Fernando Florez, cuatro funcionarios de Fonade y miembros de Ecovivienda por este escándalo inmobiliario.

También el pasado 17 de septiembre el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, anunció que mediante un oficio exigirá al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, que se encargue de solucionar las dificultades que enfrentan los propietarios de los apartamentos que, según un estudio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), tienen un alto riesgo de desplomarse.

“Vamos a enviarle una comunicación al ministro de vivienda para que venga en los próximos días a solucionar el problema de ustedes” dijo Carrillo durante una audiencia que se resalíos en la capital boyacense.

Carrillo fue más allá y aseguró que el Gobierno Nacional debe responder por este descalabro habitacional y atender desde Tunja a los damnificados de los apartamentos a los que, las víctimas llaman ‘las casitas en el aire’.

En el proyecto Torres del Parque de los 22 edificios construidos, 16 tienen que ser reforzados, 6 tienen que ser demolidos de esas dos, están habitadas.

Mientras que en Estancia del Roble, según los expertos de la UPTC, 79 torres tienen que ser reforzadas, 15 se les debe instalar nuevas lozas, 19 tienen que cambiar la cimentación.