Denuncian que continúan las extorsiones desde la Cárcel de Ternera en Cartagena

Fuentes policiales confirmaron a la W que continúan las extorsiones telefónicas desde la Cárcel de Ternera en Cartagena. En esta ocasión advierten que un recluso, que se identifica en las llamadas como Fernando Garrido, le exigió el pago de 10 millones de pesos a un funcionario de la Gobernación de Bolívar, que prefiere mantener su identidad en reserva.

"De usted todo depende, señor Jhon, si no me va a colaborar, me dice: no le voy a colaborar y listo. Ya yo sé qué acciones militares tomaré(...) usted sabe que si se lo estoy pidiendo es porque sé que sí los tiene. Si quiere colabóreme, si no, yo veré qué solución tomo huevón porque la verdad así no me sirve", dice un fragmento de una de las llamadas.

Fuentes policiales advierten que en las últimas semanas han capturado a dos de los integrantes de la estructura delincuencial de Garrido y que, por esta razón, este recluso habría tomado represalias contra varias de sus víctimas, alertándole a su organización sobre la existencia de dinero y caletas en sus residencias o locales comerciales.