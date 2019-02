Denuncian que Ejército no llegó a zona de combates en Corinto, Cauca

El defensor del Pueblo Regional Cauca, Felipe Vernaza Pinzón, se desplazó hasta las veredas San Pedro, El Playón y El Crucero en el municipio de Corinto, donde recientemente se han librado fuertes combates entre disidencias de las Farc y el Epl ‘Los Pelusos’.

El funcionario dijo que la población civil indígena y campesina está desamparada por la presencia de grupos armados al margen de la ley, el conflicto y las disputas por el control del territorio, lo que pone en alto riesgo a las comunidades.

Asimismo, rechazó las violaciones al Derecho Internacional Humanitario como en el caso de los 16 niños que junto a sus profesores quedaron atrapados en un colegio y tuvieron que resguardarse de las balas.

Vernaza señaló que a través del Sistema de Alertas Tempranas se había advertido la presencia de grupos armados ilegales en este territorio, por lo que insistió en la necesidad de atender este tipo de mecanismos que permiten evitar situaciones más graves.

“Si se hubiera atendido a tiempo se había evitado el confinamiento y desplazamiento de varias familias de la región. Hicimos recomendaciones porque existían evidencias (…) Los grupos armados tienen el control y la comunidad queda a la merced de ellos”, agregó.

----------------------------

Cuestionamientos al Ejército

Por otra parte, el Defensor Regional del Pueblo hizo fuertes cuestionamientos al Ejército Nacional y aseguró que las tropas ingresaron hasta determinado sector, pero no lo hicieron a la zona alta donde se presentaron las confrontaciones que afectaron a la población.

“Queremos dejar claro que si no es por la presencia de la Guardia Indígena en cierto sector y la Seguridad Campesina la comunidad estuviera completamente desamparada (…) Ellos hacen gestión de organización y control, no es un grupo armado, es comunidad”, sostuvo.

Vernaza también señaló que la Fuerza Pública no podía argumentar que por respeto a las autoridades indígenas no hubo ingreso, pues la zona donde se presentaron los combates no es un resguardo.

----------------------------

Desmienten video

Entre tanto, el alcalde del municipio de Corinto, Edward García, inicialmente desmintió un video que circuló masivamente en las redes sociales en el que se aprecia una explosión en un caserío, y aclaró que el material corresponde a hechos registrados años atrás en Toribío.

El mandatario también lamentó la falta de apoyo del Gobierno Nacional, y criticó que no se cumplan los acuerdos de paz con las Farc, en temas como la sustitución de cultivos de uso ilícito, que a su consideración no ha tenido avances.

----------------------------

Habitantes

Cristóbal Dagua, habitante de la zona, narró que hasta esos sectores llegaron los grupos armados y utilizaron armas de fuego y artefactos explosivos que ocasionaron temor entre los ciudadanos.

Asimismo, dijo que los moradores no abandonarán el territorio y reiteró que permanecen en asamblea permanente.

Finalmente, Gerardo Cuetia, del Resguardo de Páez, sostuvo que alrededor de 200 familias tuvieron que desplazarse de sus lugares de residencia para buscar refugio ante los fuertes combates.

Es de recordar que las jornadas académicas fueron suspendidas en las instituciones educativas, mientras se resuelve la situación.

El Ejército Nacional se pronunciará en las próximas horas sobre la situación registrada en esa zona.