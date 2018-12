Denuncian que miembros del Ejército habrían asesinado a un campesino en Córdoba

A miembros del Ejército Nacional, atribuyó la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba, el asesinato de Luis Eduardo Garay, ocurrido el pasado 24 de diciembre en el corregimiento de Juan José, perteneciente al municipio de Puerto Libertador.

De acuerdo con lo establecido por Arnobis Zapata, coordinador de dicha asociación, el campesino fue atacado por la espalda.

“Era una persona nacida y criada en el corregimiento de Juan José, donde toda persona lo conocía, era comerciante. Hacía parte de la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba y como todo campesino hubo un tiempo que tenía cultivos de coca pero actualmente estaba en el programa de sustitución voluntaria. No tenía nexos con ningún grupo y que no vemos por qué el Ejército le tenía que disparar por la espalda llegando a un corregimiento si podían ir a su casa a verificar”, precisó Zapata.

Arnobis Zapata, manifiesta que el campesino habría sido atacado tras no cumplir una orden de “pare”.

“Al campesino lo asesinaron montado en la moto y obviamente la Asociación de Campesinos recibió la denuncia y fue a buscarlo al sitio donde estaba muerto. Él estaba en una loma de bajada y difícil parar. Nosotros no queremos justificar al campesino por no acatar un pare porque ellos no tenían retén ahí y en estos casos uno no sabe si es un grupo armado irregular y lo cierto es que hay un campesino muerto”, agregó Zapata.

Frente a lo ocurrido, desde la Décima Primera Brigada se emitió un comunicado en el que se aclara que los hechos son materia de investigación y que el pelotón conformado por 40 militares presuntamente vinculados en la acción fueron separados de sus funciones.