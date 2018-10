Denuncian que presidenta del Concejo no dejó hablar al alcalde de Bucaramanga en la sesión

En la mañana de este lunes, el alcalde Rodolfo Hernández, anunció que en la instalación de las sesiones que tenían lugar esta tarde, iba a denunciar la politiquería qué hay en dicha corporación, sin embargo no pudo hacerlo.

La denuncia la hace el concejal de la coalición minoritaria, Fabián Oviedo, quién asegura que les apagaron el micrófono no solo al alcalde de Bucaramanga, sino a varios concejales que querían intervenir en la instalación de las sesiones ordinarias de la corporación.

“Es lamentable lo ocurrido hoy en el concejo de Bucaramanga, no podemos seguir permitiendo el comportamiento de algunos de los concejales, porque hoy ya pasaron la raya, el alcalde debe ser escuchado y nosotros la obligación de abrir el debate porque somos los representantes de la ciudadanía, hoy nos cerraron los micrófonos y nos dejaron sin poder exigir que el alcalde hable”, aseguró el concejal Oviedo.

Por su parte, el concejal liberal Wilson Mora, aseguró que no le apagaron los micrófonos sino que no lo incluyeron en el orden del día, pues no quieren seguirle el juego al show mediático del alcalde.

“En el protocolo del día de hoy lo que la presidenta hizo fue el protocolo, le pidió respeto y le recordó que esa politiquería fue la que lo eligió a él, porque no ha cumplido con las 20.000 casas, ni con todo lo que ha prometido, finalmente la presidenta procedió con el orden del día, no se apagó micrófono sino que no estaba en el orden del día la intervención del alcalde, no se le iba a dar espacio al show mediático que tiene con los concejales”, aseguró el concejal Mora.