Denuncian sabotaje a la operación del alcantarillado en Santa Marta

Ha trascurrido poco más de un mes desde cuando el distrito de Santa Marta logró revocar el contrato que por más de 25 años tuvo con Metroagua, filial del grupo Inassa, para la operación del acueducto y alcantarillado de la ciudad.

De esta forma, se le entregó el contrato a la nueva Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, ESSMAR y a su aliado estratégico Veolia.

De igual forma, alcalde ha realizado un pronunciamiento frente a este tema, señalando que hay sabotaje en la operación del alcantarillado: “Quiero denunciar que hay personas inescrupulosas que se han dedicado a sabotear la operación. Gente que antes manejaba las válvulas, las están cerrando. Además, abren las alcantarillas para botar basura para generar caos, porque hoy tenemos rebosamientos no usuales, y tenemos evidencias de ello”.

Asimismo, aseguró que “con el agua y la red de aguas servidas no se puede hacer politiquería. No perjudiquen a la comunidad para tratar de hacer quedar mal al gobierno. Que ahora que hemos hecho la transición y que nos hemos liberado de una empresa nefasta, no traten de hacer ver como si la Essmar lo estuviera haciendo mal. Les quiero decir a ellos que los $10.200 millones de pesos que vamos a invertir en este año, era dinero que se llevaba la empresa anterior sin invertirlo”.

Sin embargo el caos que se vive en diversos sectores de la ciudad ha ocasionado bloqueos por parte de la comunidad, que se rehúsa a seguir soportando los malos olores y el vertimiento constante de aguas servidas en el centro histórico de Santa Marta y barrios como Gaira, Almendros, San Fernando, Nacho Vives, Pescaito, Juan XXIII, entre otros.