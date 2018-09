Denuncian supuesta negligencia de Medimás en Boyacá

Francy Borda es una madre cabeza de familia quien denunció que la EPS Medimás no le ha garantizado los procedimientos médicos a sus dos hijos de 13 y 15 años de edad para tratar un problema ocular, pero que después se convirtió en un Queratocono, que es una afección ocular progresiva por la que la córnea normalmente circular, se afina y comienza a abultarse adoptando una forma de cono.

La señora Borda dice que inicialmente llevó a su hijo mayor al hospital Ramiriquí, que es el municipio donde ellos viven, pero les dieron la autorización para una IPS que se llama Optisalud.

“Allí lo vio primero el optómetra, luego oftalmólogo y después dijeron que el niño tenía Queratocono, en donde nos diagnosticaron exactamente en qué grado iba la enfermedad. Hasta ahí todo perfecto”, explica la señora Borda.

Sin embargo, cuenta la madre de los dos menores que el inconveniente comenzó cuando en Optisalud le dijeron que el niño requería en el ojo izquierdo un Cross Linking, “ahí se nos acabó el encanto con ese sitio porque fuimos a Medimás que subió la autorización y Optisalud nos dijo que se demoraba de dos a tres meses”.

Cuenta Borda que pasaron los tres meses y empezó a ir cada ocho días a ver qué había pasado y le contestaban que estaba en programación; que la persona no había ido y así sucesivamente, pero pasaron los meses y nunca los llamaron.

“Me acerque a la oficina de atención al usuario de Medimás y les comenté la situación y que por favor si había otro sitio en donde le hicieran la intervención al niño, que mire que el niño se está quejando porque su visión está deteriorada”, cuenta.

Asegura que la EPS la envió a un sitio que se llama CX visión, allí la atendió un doctor de nombre Álvaro Jiménez, quien le volvió hacer una revaluación, pero para tristeza de la señora el menor ya tenía queratocono en los dos ojos.

“En el izquierdo en donde originalmente se había diagnosticado tenía afectada la pared de la córnea supremamente delgada, tanto así que se llega a restregar el ojo se le podría reventar la córnea porque está muy delgadita. Le pusieron una letra grandísima y no la vio, pues imagínese la frustración mía como mamá”, cuenta entre sollozos.

Dice que el doctor Jiménez le informó que en el ojo izquierdo no había nada que hacerle porque ya estaba para proceso de trasplante y que el otro ojo ya está para tratamiento de Cross Linking, lo que debieron hacerle desde un inicio en Optisalud y que no le hicieron según cuenta la señora Borda.

“Operamos al niño, le hicimos el Cross linking, entonces venían los postoperatorios. En el primero el doctor lo vio, después me dio la orden para postoperatorio al mes y resulta que Medimás me autorizó el postoperatorio, pero hay fueron claros: este es el primero y el último que le autorizamos, porque no se le va autorizar más en ese sitio”, dice la señora Borda.

Cuenta la desesperada madre que pasó un derecho de petición a Medimás donde hizo una cronología para que se dieran cuenta que era culpa de la EPS que su hijo estaba pasando por un proceso penoso a esa edad corta de su vida.

Dentro de las peticiones la señora Borda a Medimás solicitó que priorizarán el caso de su hijo, que le garantizarán todos los tratamientos, incluido el trasplante de córnea, todo lo que necesitaba derivado de la enfermedad.

Además pidió que Medimás le diera continuidad al tratamiento con el profesional que lo está atendiendo, y que no la devolvieran a Optisalud donde no le hicieron el procedimiento que necesito en su momento y por lo cual ahora su hijo está a puertas de entrar en trasplante.

Lo más terrible de la historia es que su otro hijo en ese momento no tenía la enfermedad, pero hace unos días se la diagnosticaron y el próximo viernes tienen una cita por médico particular para verificar en qué estado va la enfermedad y no quiere que se lo remitan a Optisalud porque allá a su otro hijo no le hicieron nada.

“Mi hijo no debería estar en un trasplante, si se le hubiera hecho el tratamiento adecuado porque el ojito todavía aguantaba su tratamiento y ahorita ya no ve porque tiene opacidad, leucoma y no ve por ese ojito”, explicó.

Dice que es complicado por la edad que tienen sus hijos que les ha traído problema de bajo autoestima. “Están deprimidos”.

Doña Francy dice que la enfermedad que tienen sus hijos requiere de medicamentos costosos por lo cual se le dificultan para pagar, ya que es madre cabeza de familia.