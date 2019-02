Denunciarán penalmente al concejal Wilkins Chaparro por agresión a uno de sus compañeros

En diálogo con La W, el concejal de Sogamoso, Julio César González dijo que su colega Wilkins Chaparro Cuervo lo sigue agrediendo luego de haber pedido disculpas al país por una primera agresión que ocurrió en el recinto del Concejo.

González Orjuela, también denunció que Chaparro lo está intimidando a que no denuncie ante los medios de comunicación.

(Le puede interesar: Concejal le propina una cachetada a otro en medio de una sesión en Sogamoso)

“No es posible que me pida disculpas a mí y al país, luego vuelve y me agrede. Voy a tener que acudir a la denuncia penal. Me está diciendo que no salga a medios de comunicación no dé declaraciones”, explicó.

Sostuvo que Sogamoso no merece estar en medio de un escándalo y que el objetivo es mostrar la cara amable del municipio.

La W buscó al concejal Chaparro encontrando respuestas como: “estoy en una reunión (…) que por favor el lunes a primera hora La W me haga una entrevista (…) lo atiendo a la una de la tarde”.

Por estos hechos la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el concejal Chaparro Cuervo.

El ente de control busca establecer si Chaparro Cuervo incurrió en irregularidades al presuntamente actuar de manera violenta contra González concejal de la corporación, y dirigirse a él de manera inapropiada.

El Ministerio Público busca determinar si con su actuar, el cabildante pudo faltar al cumplimiento del deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a cualquier persona con la que tenga relación por razón del servicio.

En consecuencia, se decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria.