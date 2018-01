Denuncias de La W Radio sobre presunta corrupción en Córdoba generan reacciones

Luego de la grave denuncia revelada a través de La W Radio, en la cual se manifiestan las investigaciones que estaría adelantando la Fiscalía por presunta corrupción en la alcaldía del municipio de Montelíbano, y que dejarían en la mira al exalcalde Gabriel Calle Demoya y actual alcalde de esa jurisdicción, Daniel Alean Martínez, por supuestamente conocerse contrataciones de más de 40 mil millones de pesos de forma directa para la ejecución de proyectos de obras públicas e interventoría de los mismos contratos en dicho municipio desde el año 2012.

Este medio empezó a conocer reacciones por parte del representante legal de la Fundación Profesionales Coach, César Mora, teniendo en cuenta las indagaciones que adelanta la Fiscalía con relación a las presuntas irregularidades en los convenios celebrados entre Montelíbano y la Sociedad de Economía Mixta Jaguazul S.A, cuyo 80% es propiedad del mismo municipio. De dichas contrataciones la Fundación en mención habría sido una de las beneficiarias, frente a esto se indicó lo siguiente:

“La familia Calle tiene una situación incómoda en estos momentos con respecto a esta situación pero resulta que, no soy nieto, no soy el abuelo, no soy primo, no soy sobrino de ninguno de los dos alcaldes y no puedo ser investigado por la consanguinidad que haya entre ellos”, precisó César Mora.

Según César Mora, las obras que en su momento se requirieron mediante contrato hoy serían una realidad y estarían en uso, lo cual según él indicarían que no hubo detrimento de los dineros públicos.

“En este caso los beneficios son meramente comunitarios porque igual como trabajadores independientes tenemos acceso a unos servicios que permitan sostener una familia, pero sobre beneficios no podría hablarle”, agregó Mora.

Sobre el cambio de razón social de la Fundación en tres ocasiones agregó:

“En cuanto al cambio de razón social no sería como una situación anormal, sino que es una situación donde la norma permite ajustar los nombres cuando estos son muy extensos, por ejemplo: el mío hace 12 años era Fundación Profesionales para el Desarrollo Económico y Social, es un nombre muy extenso”, indicó César Mora.

Agregó que esta Fundación es cooperante. Sin embargo, La W Radio trató de ubicar este lugar en Montería, pero no tiene sede actualmente, pues se ha establecido que aún están de vacaciones.