Deportistas del Atlántico no reciben incentivo económico de Indeportes hace cuatro meses

Deportistas en el departamento de Atlántico han denunciado retrasos en los pagos desde hace cuatro meses por parte del Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte (Indeportes).

Algunos de los denunciantes pertenecen a las selecciones del Atlántico y de Colombia, en las que hacen parte de diferentes disciplinas. Inclusive, hay algunos que representarán al país en los próximos Juegos Centroamericanos que se realizarán del 19 de julio al 3 de agosto.

“No nos dicen el día exacto (del pago), solo nos dicen “esta semana” o “a principios de la otra”. Así ya ha pasado un buen tiempo. La excusa principal era la de la Ley de Garantías, pero nosotros tenemos compañeros en otros departamentos a quienes les están pagando normalmente, entonces no entendemos por qué este problema es solamente con nosotros”, señaló a La W la pesista María García.

En total serían más de 130 deportistas afectados por esta situación. Debido a esto, este 9 de julio, los deportistas han decidido hacer un plantón en la sede de la entidad para exigir una solución a la situación, ya que este incentivo es usado para su debida alimentación y los transportes para sus entrenamientos.

“Si no competimos y no respondemos por las medallas que ellos nos piden, de inmediato nos bajan de categoría o nos sacan del plan de “deportista apoyado”. Eso es una injusticia bastante clara, porque nosotros con esos incentivos pagamos nuestros pasajes para ir a entrenar, nuestras alimentaciones, pero ellos no se dan cuenta de eso”, denuncia la pesista.

García también señaló que el problema no es sólo con el incentivo económico: “A nosotros en marzo nos pagaron lo que fue febrero. Pagan cada dos y tres meses, es un desorden impresionante el que tienen. Nosotros no tenemos equipo médico, no tenemos fisioterapeuta, no tenemos deportólogo, no tenemos un psicólogo, y la última vez que yo recuerde que dieron uniformes en Atlántico fue para los Juegos Nacionales que fueron en el 2015”.