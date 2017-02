Desafío a monseñor a que diga si no me hizo el ofrecimiento para dejar el caso: abogado

Luego de las declaraciones de monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, acerca de falsos señalamientos de abuso sexual por parte del sacerdote William de Jesús Mazo a menores en Cali, el abogado de las víctimas, Elmer Montaña dice que reta a monseñor para que le diga personal y públicamente que no le ofreció dinero a cambio de que se retirara del caso.



“Yo sí quisiera decirle a monseñor Darío de Jesús Monsalve que, mirándome a los ojos, lo desafío a que me diga que estoy mintiendo. Él sabe que estoy diciendo la verdad mejor que nadie, sabe que me hizo ese ofrecimiento para que yo renunciara al poder que me habían conferido las víctimas”, afirma Montaña.

El abogado asegura que con esas declaraciones queda claro que la iglesia sigue manteniendo una posición en contra de las víctimas de los sacerdotes pederastas:

“En el caso de monseñor, es muy lamentable que mantenga la posición de que la iglesia no tiene ninguna responsabilidad, pero peor aún que siga la iglesia manifestando que en este caso, es culpa de los niños a quienes acusa de maleducados y de tener un comportamiento pervertido que en últimas fue lo que determinó que se llevara a cabo este abuso”.

Así mismo, monseñor se pronunció en su cuenta de Twitter:

La "pos-verdad" usa las redes sociales y medios masivos como su herramienta para replicar falsedad y calumnia. Reaccionemos!

CORRUPCION es una cadena:robo+mentira+homicidio+complicidad+impunidad+abuso de poder."El que miente roba"."Demonio es mentiroso+asesino".