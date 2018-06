Diputado señala irregularidades en el PAE en Atlántico y pide informe de cumplimiento

En la intervención del diputado Sergio Barraza durante la sesión ordinaria de la Asamblea del Atlántico, hizo algunos cuestionamientos sobre cómo se estaría desarrollando el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento.

El funcionario aseguró que, en algunas instituciones educativas del Atlántico, los niños no estarían recibiendo sus correspondientes meriendas, mientras que en otras se las estarían suministrando en mal estado.

Lo anterior se debe a las denuncias realizadas por secretarios de Educación de diferentes municipios del departamento.

“Queremos saber primero por qué no se ha abierto la licitación, y si se abrió, por qué no fue adjudicada, por qué a unos colegios sí y a otros no, bajo qué contratación se está haciendo esta alimentación escolar y por qué se les entrega meriendas de mala calidad”, cuestionó el funcionario.

Por su parte, la diputada y presidente de la Duma, Lilia Manga, consideró como grave la situación planteada por el diputado Barraza. Además, afirmó que la Asamblea ejercerá el debido control político al tema, que empezará con escuchar el informe del secretario de Educación, Dagoberto Barraza.

La presidente agregó que, en caso de encontrarse alguna irregularidad, será manifestada por la Asamblea para que se realicen las respectivas investigaciones por parte de las autoridades competentes.