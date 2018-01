Director de Patrimonio Nacional incurre en falsedad sobre Cartagena: Sergio Londoño

El alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, envió una carta a la ministra de Cultura, Mariana Garcés, en la que le expone situaciones que considera deben ser analizadas, como la actuación del director de Patrimonio Nacional, Alberto Escovar.

Según el mandatario, Escovar estaría entregando información errada sobre la ciudad. En el documento, el alcalde expone situaciones que considera han sido reiterativas, sobre conceptos entregados por Escovar, en lo que se dejaría ene entre dicho la actuación de las autoridades locales.

“Quisiera aclararle además, la circular del 10 de diciembre de 2013 la que hace referencia en todos los medios de comunicación el señor Alberto Escovar, director de patrimonio nacional no modifica el poder, por lo que no se entiende porque constantemente incurre en una falsedad, desprestigiando la ciudad ante el mundo, insinuando irregularidades normativas inexistentes, tal como lo constato el fallo de la medida cautelar emitida por el juzgado 10º administrativo del circuito de Cartagena, donde se evidencia que: la medida así ordena, lo cobija la circular 10 de diciembre de 2013 emanada de las secretaría de planeación del distrito de Cartagena”, dice el documento.

El mandatario encargado agrega: “Como se observa, la circular no hace ninguna referencia en particular frente proyecto Aquarela, luego su eventual suspensión, desborda los alcances de la medida y no tendrá una incidencia directa e inmediata de la suerte de la referida construcción, considerada la génesis de la presente controversia”.

Ante lo que consideran una “negativa” del director de Patrimonio, el alcalde le solicita a la ministra actuar.

“Por todo lo anterior y destacando la inexplicable negativa de sus funcionarios entiéndase, el director de patrimonio, a entender las consideraciones expuestas por ese distrito sobre el particular, solicitamos que actúe sin dilaciones y sin excusas cuanto antes. No quisiéramos pensar que se ha propiciado discusiones y decisiones en el seno de la Unesco sobre Cartagena con información que no corresponde a la realidad”, pide Londoño Zurek.

Al final, envía un mensaje: “Una vez más, señora ministra, le pido que, como es de nuestro deber, a unimos esfuerzos en pos de la conservación del título de patrimonio mundial de Cartagena de Indias”.