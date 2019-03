Director del Partido Verde se arrepiente de votar por Fajardo a la presidencia

El presidente de la Alianza Verde y candidato a la Alcaldía de Cali, Jorge Iván Ospina, expresó a través de su cuenta en Twitter que se arrepiente de haber votado por Sergio Fajardo a la presidencia de la República.

El ex senador explicó que su afirmación no tiene que ver con la decisión de Fajardo de apoyar a Alejandro Eder a la alcaldía de la capital del Valle, sino a la postura de excandidato presidencial frente a la defensa de la Justicia Especial para la Paz, JEP.

Que arrepentido me siento de haber votado por @sergio_fajardo a la Presidencia, no por tener un candidato distinto a la Alcadia de Cali (@alejoeder es de cualidades y respeto). Pero que no se pronuncie y marche en defensa de la Paz, de la Vida, de la Jep es francamente deplorable